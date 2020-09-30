В Томске по подозрению в передаче технологий Китаю сотрудниками ФСБ задержан 64-летний ученого Александра Луканина. Сотрудники московского управления Федеральной Службы Безопасности провели обыск в его квартире.

В данный момент ученый находится в СИЗО. Как сообщил "МБХ медиа" его друг Николай Кривопалов, речь идет о статье 275 УК РФ (Государственная измена). Якобы Луканин передал какие-то технологии китайцам, когда, уйдя на пенсию, поехал по приглашению китайской стороны работать в Шэньянский университет.

"В лаборатории он там работал, занимался высоковольтными источниками питания и искровым разрушением твердых материалов и смежными всякими темами. На самом деле, как мы это понимаем, в этом нет ничего такого, что относилось бы к обороне", - рассказал Кривопалов.

По его словам, Луканина арестовали накануне. "Пригласили его бывшую жену, ей предъявил какой-то человек, который проводил обыск, корочки подполковника ФСБ, московского управления. Один друг обратился в приемную местного ФСБ, там сказали, что ничего не знают и порекомендовали обратиться в СИЗО. Мы пытаемся хоть как-то прояснить, что случилось", - говорит Кривопалов.

Бывшая жена ученого Ольга Луканина подтвердила "МБХ медиа", что ее экс-супруга задержали.

Информация о задержании ученого появилась в Telegram-канале Tomskpolit, где утверждается, что Луканина подозревают в разглашении гостайны. Ученый работал в Томском политехническом университете, затем устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, где работал старшим техником лаборатории методов нанесения покрытий. Там ученый разрабатывал мощные высоковольтные источники питания. После этого он уехал работать в Китай.

Ученый вернулся погостить в Россию до начала пандемии коронавируса, а снова уехать в Китай уже не смог из-за введенных ограничений, поэтому устроился работать в Томский государственный университет (ТГУ), который ранее и закончил.

Среди научных интересов Луканина - источники питания ускорителей частиц и газоразрядных приборов, электронные устройства для измерения зарядов и сверхслабых потоков электромагнитных излучений в ядерной физики.

Статья 275 УК РФ "Государственная измена", то есть шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих гостайну, по службе, работе, учебе или в иных случаях, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ученые, обвиненные ФСБ в госизмене

Отметим, что дела против ездящих за границу ученых стали в России трендом последнего десятилетия.

В июне 2020 года 78-летний специалист по Арктике, капитан 1 ранга запаса, президент Арктической общественной академии наук в Петербурге Валерий Митько стал фигурантом дела о госизмене - ему также вменялась передача секретных сведений китайским спецслужбам во время поездки в КНР. По версии следствия, ученый с марта 2017 года по март 2018-го собирал "по шпионскому заданию" информацию по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок.

Также в июне 2020 года ученый Роман Ковалев, начальник центра теплообмена и аэрогазодинамики исследовательского института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, обвиненный по делу о госизмене, получил семь лет колонии строгого режима. Ковалева задержали и арестовали летом 2019 года - спустя год после ареста его учителя, 75-летнего ведущего ученого ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, также по делу о госизмене.

В феврале 2020 года 66-летний доктор технических наук из Новочеркасска Алексей Темирев был признан виновным в госизмене в пользу Вьетнама и приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима. Глава малого инновационного предприятия "Мехатроника" и учредитель конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы" Темирев был арестован в 2018 году. На материалах дела стоял гриф "секретно", поэтому его детали неизвестны. По версии ФСБ, ученый передавал данные об оборудовании, которое создавал в конструкторском бюро со своим аспирантом из Вьетнама, а также переправлял в эту страну секретную информацию. Коллеги и адвокаты ученого утверждали, что данные об оборудовании, которые он якобы передал Вьетнаму, "есть в открытом доступе в каждой библиотеке".

Летом 2019 года по делу о госизмене был арестован ученый Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) 77-летний старший научный сотрудник Сергей Мещеряков. Он занимался проектом, связанным с защитой Земли от астероидов, рант на который выделил Евросоюз. Головной организацией в проекте выступал Немецкий аэрокосмический центр (Deutsches Zentrum fur Luft - und Raumfahrt e.V.) в Кельне. Вся работа шла в рамках одной программы - FP7-SPACE, в которой от России участвовал ЦНИИМаш. Адвокаты и ученые подчеркивали, что программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и все отчеты по ней публиковались в открытом доступе. Однако это не помешало ФСБ обвинить Мещерякова, Кудрявцева и Ковалева в госизмене.

Летом 2018 года был арестован сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев по обвинению о госизмене. Следствие инкриминировало ему передачу секретных сведений о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах "Авангард" и "Кинжал" бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Коллеги и близкие ученого говорили, что обмен информацией происходил в 2011-2013 годах в рамках проекта по аэродинамике многоразовых космических кораблей, совместного с Минобрнауки России, к тому же, Кудрявцев не имел допуска к гостайне. В августе 2020 года следствие по делу Кудрявцева было приостановлено для лечения обвиняемого - у него обнаружили онкологическое заболевание.

В сентябре 2016 года по делу о госизмене к семи годам колонии строгого режима был приговорен 76-летний преподаватель МГТУ имени Баумана и сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимир Лапыгин. Его обвинили в передаче Китаю программы для расчета прохождения через атмосферу спускаемого аппарата корабля "Союз". Дело ученого было связано с работой в ЦНИИмаш: в МГТУ Лапыгин работал по совместительству и доступа к секретным данным не имел. Доцент специализировался на аэрогазодинамике. Лапыгин, признавая факт передачи программы, вину отрицал, заявляя, что она не была секретной. По его словам, сделал он это для заключения выгодного для ЦНИИмаш контракта, связанного с китайской пилотируемой космической программой "Шэньчжоу".

16 марта 2010 года в Санкт-Петербурге были арестованы 56-летний Святослав Бобышев и 57-летний Евгений Афанасьев - профессора кафедры "Стартовые технические комплексы ракет и космических аппаратов" Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д. Ф. Устинова. Их обвиняли в передаче Китаю сведений, касавшихся динамики движения в воде межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" при подводном старте. За переданные данные они получили $7 тыс. вознаграждения. Оба фигуранта дела свою вину отрицали. 20 июня 2012 года Санкт-Петербургский городской суд признал Афанасьева и Бобышева виновными в госизмене. Афанасьев был приговорен к 12 годам и шести месяцам, а Бобышев - к 12 годам колонии строгого режима. 11 апреля 2015 года Евгений Афанасьев скончался в колонии в Ульяновской области от инфаркта. В конце сентября 2019 года Святослав Бобышев был освобожден из колонии, остаток срока ему был заменен ограничением свободы.

17 марта 2006 года следственный отдел Управления ФСБ по Новосибирской области предъявил обвинение в разглашении государственной тайны заведующему лабораторией кинетики процессов горения новосибирского Института химической кинетики и горения (ИХКГ) Сибирского отделения РАН Олегу Коробейничеву. ФСБ утверждало, что ученый разгласил гостайну в одной из работ, подготовленных по гранту США, а также передавал в научно-исследовательский центр Минобороны США секретную информацию о разрабатываемых в РФ новых видах твердого ракетного топлива. С Коробейничева взяли подписку о невыезде. Согласно публикациям СМИ, в декабре 2006 года. дело в отношении ученого было передано в суд, процесс слушания был закрытым. Академики РАН Юрий Цветков и Юрий Молин, а также тогдашний руководитель ИХКГ СО РАН Сергей Дзюба направили обращение в Общественную палату РФ в защиту Коробейничева, где указали на открытый характер работ обвиняемого. 25 мая 2007 года следственный отдел УФСБ по Новосибирской обл. прекратил уголовное дело в отношении Коробейничева, т. к. секретная связь ученого с Пентагоном не подтвердилась.

В декабре 2003 года следственные органы ФСБ РФ возбудили уголовное дело о госизмене в отношении гендиректора компании "ЦНИИмаш-Экспорт" Игоря Решетина и четверых его подчиненных: заместителей Сергея Твердохлебова и Александра Рожкина, главного экономиста Сергея Визира и начальника отдела экспортного контроля Михаила Иванова. Поводом для расследования стал контракт, заключенный в 1996 году. "ЦНИИмаш-Экспортом" со Всекитайской импортно-экспортной корпорацией точного машиностроения. По нему российская компания должна была составить отчет о "численном моделировании аэродинамического обтекания асимметрических моделей в условиях сверхзвукового потока" (спускаемых аппаратов космических кораблей). Сотрудники "ЦНИИмаш-Экспорт" подозревались в незаконном экспорте в КНР материалов и технологий, а также в незаконном выполнении работ, которые могли быть использованы "при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники". В октябре 2005 года подозреваемые были арестованы, им было предъявлено обвинение. В ходе следствия обвинение в госизмене было снято. 3 декабря 2007 года Лефортовский суд Москвы признал Игоря Решетина виновным по ч. 3 ст. 189 ("Незаконный экспорт или передача технологий и научно-технической информации в организованной группе"), ч. 4 ст. 188 ("Контрабанда, совершенная группой лиц") и ч. 3 ст. 160 ("Растрата, совершенная организованной группой"). Он был приговорен к 11 с половиной годам в колонии строгого режима. Остальные фигуранты дела (за исключением Твердохлебова, который был переквалифицирован в свидетели обвинения; скончался до суда) получили от пяти до 11 лет. 19 июня 2012 года Решетин был освобожден досрочно.

18 мая 2000 года ФСБ возбудило дело о госизмене против руководителя теплофизического центра Красноярского государственного технического университета (КГТУ; в 2006 году вошел в состав Сибирского федерального университета), специалиста в области физики плазмы Валентина Данилова. Он также обвинялся в госизмене в пользу Китая. Якобы в период с декабря 1998 года по октябрь 1999 года Данилов передавал представителям Ланьчжоуского института физики Китайской академии космических технологий секретные сведения о системах защиты российских космических аппаратов от солнечного излучения. Обвиняемый отмечал, что все переданные КНР материалы были давно рассекречены. В декабре 2003 года ученый был оправдан присяжными. Но прокуратура опротестовала вердикт. В 2004 году Данилов был признан виновным в госизмене и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В ноябре 2012 года Данилов был условно-досрочно освобожден.