В Кремле пообещали "более внимательно ознакомиться" с делом историка и руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, которому Верховный суд Карелии накануне ужесточил на 10 лет приговор по обвинению в насильственных действиях сексуального характера.

"Кроме как пообещать более внимательно ознакомиться с этой темой, я вам ничего не могу сказать", - цитируют "Ведомости" пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он отметил, что в Кремле видели сообщения СМИ, но Владимир Путин вряд ли в курсе этой темы.

В ЕС оказались более осведомлены о деле историка. "Европейский союз считает, что уголовное преследование Дмитриева было вызвано его правозащитной деятельностью и его исследованием политических репрессий в советский период", - говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕЕAS).

В Брюсселе назвали ужесточение приговора "еще одним вопиющим примером необоснованного и недопустимого юридического давления на правозащитников в нарушение международных обязательств". Пересмотр судебного решения в ЕС считают политически мотивированным и несправедливым. Евросоюз ожидает освобождения Дмитриева "по гуманитарным соображениям", учитывая его возраст и состояние здоровья.

Правозащитный центр "Мемориал" подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на ужесточение приговора Дмитриеву. Председатель совета "Мемориала" Олег Орлов назвал решение Верховного суда Карелии неправовым, поскольку Дмитриев был лишен полноценной адвокатской защиты и отказался от адвоката, назначенного судом вместо защитника Виктора Ануфриева, находящегося на карантине по коронавирусу.

"Его адвокат Виктор Ануфриев целиком и полностью был погружен, все досконально знал. И вот новый человек, не знающий. Дмитриев выразил несогласие, с ним не посчитались. На мой взгляд, это абсолютное основание для отмены этого незаконного по сути дела приговора", - сказал Орлов "Интерфаксу".

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что дело Дмитриева надо довести до Верховного суда РФ. "То, что мы сейчас наблюдаем в Республике Карелия, это очень странно... Так не может быть", - сказал он РИА "Новости", напомнив, что историку выносили три разных приговора - от "невиновен" до 13 лет колонии строгого режима.

Назначенный Дмитриеву адвокат Артем Черкасов сообщил Русской службе BBC, что защита оспорит приговор по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. "Под сомнение будет поставлен не только срок наказания, а вообще наличие в действиях Дмитриева состава преступления по этой статье. И в суде первой, и в суде второй инстанции его просили оправдать по этой статье", - сказал он. При этом Черкасов отметил, что не имеет возможности дальше работать с делом Дмитриева. Историк должен был выйти на свободу уже в ноябре 2020 года с учетом времени, проведенном в СИЗО.