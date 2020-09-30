Минэкономразвития России прогнозирует снижение численности населения страны в 2021 году до 146,5 млн человек.

В этом году численность населения составит 146,7 млн человек, на 100 тысяч меньше чем в 2019 году. Ведомство прогнозирует и дальнейшее снижение этого показателя - до 146,4 млн человек в 2022-2023 годах. При этом прогнозируется рост численности трудоспособного населения и снижение численности населения старше трудоспособного возраста.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. В тексте документа отсутствует цель добиться естественного прироста населения. Хотя в майском указе 2018 года одной из главных целей было "обеспечение устойчивого естественного роста численности населения", теперь целью является просто "обеспечение устойчивого роста численности населения", то есть с учетом миграции.

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С 2018 года естественная убыль населения России (превышение смертности над рождаемостью) не компенсируется миграционным притоком, из-за чего общая численность населения страны сокращается: в 2018 году она снизилась на 99,7 тыс. человек, в 2019 году - на 32,1 тыс. В 2020 году, по оценке Минэкономразвития уменьшится почти в пять раз быстрее.

Согласно данным Росстата, за первое полугодие текущего года естественная убыль населения уже составила 265,5 тыс. человек (946,5 тыс. умерших против 681 тыс. родившихся). Смертность за январь-июнь 2020 года на фоне пандемии возросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а рождаемость снизилась на 5,4%. А в минувшем году население РФ сократилось на 35,6 тысячи человек. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

Устойчивый естественный прирост населения возможен при достижении суммарного коэффициента рождаемости на уровне 2,1 и сохранении его на протяжении долгого времени. Однако в России он снижается: в 2017 году он составлял 1,62, в 2018-м - 1,58, в 2019 году - 1,5. Согласно проекту правительственного плана, к 2024 году он должен достигнуть 1,75, но, по мнению экспертов, такая цель остается труднодостижимой, и в условиях естественной убыли населения общая численность может расти только за счет миграции.