Басманный суд Москвы арестовал сотрудника Московской государственной академической консерватории Илью Чалых по обвинению в убийстве пианиста Никиты Куклина.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании в отношении Чалых меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА "Новости". Ранее Следственный комитет РФ переквалифицировал уголовное дело против Чалых, в квартире которого умер пианист Никита Куклин, со ст.109 УК РФ "причинения смерти по неосторожности" на ст.105 УК РФ "убийство".

В интервью газете "Московский комсомолец" руководитель региональных концертных проектов Московской государственной академической консерватории Илья Чалых рассказал, что произошедшее - "нелепая трагичная случайность".

По его словам, 31 августа 2019 года пианист Никита Куклин (ведущий специалист Национального филармонического оркестра России под управлением Спивакова), с которым они крепко дружили и вместе организовывали концерты, остался у него ночевать. Вечером Никита сильно напился и стал вести себя неадекватно. Когда его укладывали спать, он был жив, а утром обвиняемый увидел, что его товарищ ни на что не реагирует, и вызвал скорую. Однако пианист умер до приезда врачей.

Илью задержали во вторник в здании СК, куда он пришел на предъявление обвинения. А сегодня Басманный суд столицы арестовал его по обвинению в убийстве.

"Когда я уложил его спать, он дышал. Я лег спать рядом, на тот же диван. И только на утро я увидел, что он плохо выглядит, и вызвал скорую. Пульс был нитевидный, слабый. А когда приезжала скорая, медики сказали: "Чуть-чуть не успели". Я был в шоке. Это такая нелепая трагичная случайность", - рассказал Чалых.

По его словам, вначале его не подозревали, "но потом следователь сказал, либо 109-я статья УК "убийство по неосторожности", либо 111-я "умышленное причинение тяжкого вреда", которая предполагает наказание до 15 лет... Папа Никиты Андрей Куклин - известный кардиохирург - не согласился со 109 статьей. В итоге дело передали в центральный аппарат СК. Две недели следственная группа изучала дело и решила, что это было убийство группой лиц по предварительному сговору".

По словам защитника Антона Пивоварова, уголовное дело по ст.109 УК РФ уже дошло до стадии ознакомления с материалами. Еще немного, и его рассмотрел бы суд. И вдруг бытовое преступление, которое расследовали в районном территориальном органе, забрал центральный аппарат СК.

Как пишет МК, пока не удалось получить комментарии у следствия, по какой причине дело было переквалифицировано со ст.109, которая не предусматривает строгого наказания, на ст.105.