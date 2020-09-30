В новом федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов правительство России предложило зарезервировать 879,7 млн рублей на содержание 30 новых "путинских" сенаторов, а также бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Проект федерального бюджета, в который предлагается соответствующие поправки, опубликован на сайте Госдумы.

Эти средства предлагается зарезервировать на 2021-2023 годы "в целях реализации решений президента РФ о назначении сенаторов РФ в соответствии с пунктами "б" и "в" части 2 статьи 95 Конституции РФ".

Согласно новым поправкам к Конституции РФ, принятым общероссийским голосованием 1 июля этого года, новый пункт "б" ч. 2 ст. 95 Конституции гласит, что кресло сенатора Совета Федерации пожизненно может занять бывший президент России. Согласно пункту "в" действующий президент России имеет право назначить в верхнюю палату парламента 30 сенаторов от Российской Федерации по "президентской" квоте. Причем семерых - пожизненно. До этого президент мог назначать 10% состава Совета Федерации, но не более 17 человек.