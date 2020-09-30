Тверской суд Москвы оштрафовал политолога Соловья на 20 тысяч рублей за акцию "День перемен"

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Валерий Соловей

Эхо Москвы / YouTube

Известный политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, покинувший по политическим причинам в прошлом году пост заведующего кафедрой связей с общественностью МГИМО, оштрафован за акцию солидарности с протестующими в Белоруссии и Хабаровске.

Тверской суд Москвы оштрафовал политолога Соловья на 20 тысяч рублей за акцию "День перемен", которая прошла в знак солидарности с протестующими в Белоруссии и Хабаровске.

Как сообщает "МБХ медиа", Соловью вменили организацию несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП) из-за неких призывов к участию в ней. Адвокат политолога отметил, что в протоколе не было указано, какие именно это были призывы.

Защита ходатайствовала о прекращении дела, так как в протоколе не было указано событие административного правонарушения. Кроме того, Соловью вменяется организация несанкционированного митинга, в то время как он участвовал в шествии, отметил адвокат политолога. Защита также заявила, что организаторская функция политолога не доказана.

Акция в поддержку протестующих в Белоруссии и Хабаровске, Алексея Навального и политзаключенных проходила 19 сентября на Пушкинской площади, ее участники без плакатов и лозунгов прошли по Тверскому бульвару.

Полицейские задержали Соловья после окончания мероприятия и доставили его в ОВД "Тверской". По словам политолога, сотрудники полиции задержали его без объяснения причин уже по дороге к метро. Затем отпустили из отдела полиции с обязательством о явке для составления протокола.