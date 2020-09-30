Тверской суд Москвы оштрафовал политолога Соловья на 20 тысяч рублей за акцию "День перемен" Валерий Соловей
 
 
 
Тверской суд Москвы оштрафовал политолога Соловья на 20 тысяч рублей за акцию "День перемен"
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
 
 
 
Валерий Соловей
Эхо Москвы / YouTube

Известный политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, покинувший по политическим причинам в прошлом году пост заведующего кафедрой связей с общественностью МГИМО, оштрафован за акцию солидарности с протестующими в Белоруссии и Хабаровске.

Тверской суд Москвы оштрафовал политолога Соловья на 20 тысяч рублей за акцию "День перемен", которая прошла в знак солидарности с протестующими в Белоруссии и Хабаровске.

Как сообщает "МБХ медиа", Соловью вменили организацию несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП) из-за неких призывов к участию в ней. Адвокат политолога отметил, что в протоколе не было указано, какие именно это были призывы.

Защита ходатайствовала о прекращении дела, так как в протоколе не было указано событие административного правонарушения. Кроме того, Соловью вменяется организация несанкционированного митинга, в то время как он участвовал в шествии, отметил адвокат политолога. Защита также заявила, что организаторская функция политолога не доказана.

Акция в поддержку протестующих в Белоруссии и Хабаровске, Алексея Навального и политзаключенных проходила 19 сентября на Пушкинской площади, ее участники без плакатов и лозунгов прошли по Тверскому бульвару.

Полицейские задержали Соловья после окончания мероприятия и доставили его в ОВД "Тверской". По словам политолога, сотрудники полиции задержали его без объяснения причин уже по дороге к метро. Затем отпустили из отдела полиции с обязательством о явке для составления протокола.