Московским студентам-медикам вновь предложили поработать в больницах на фоне роста заболеваемости коронавирусом

АГН Москва / Кирилл Зыков Выпускников и студентов московских медицинских вузов снова привлекают к работе в больницах на фоне роста заболеваемости COVID-19

АГН Москва / Софья Сандурская

Выпускников и студентов московских медицинских вузов снова привлекают к работе в больницах на фоне роста заболеваемости COVID-19. Объявление от имени Департамента здравоохранения Москвы опубликовано в информационной системе Сеченовского университета Минздрава, на который ссылается РБК.

"В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, Департамент здравоохранения города Москвы предлагает принять участие в оказании медицинской помощи в медицинских организациях города Москвы. Информация о порядке участия будет размещена дополнительно, следите за обновлениями", - говорится в объявлении.

Одна из студенток Первого МГМУ им. Сеченова рассказала, что студентам звонят из Департамента здравоохранения с предложением работы, причем, по слухам, сумма оплаты будет меньше, чем весной. "Знаю также от работающих медсестер, что персонала в отделении не хватает, работают сутки через двое на износ", - рассказала она. Еще одна студентка этого вуза подтвердила, что звонки поступают, но отметила, что "ничего конкретного не предлагают". "В общем, спрашивают, будешь ли готов, если потребуется", - пояснила она.

В пресс-службе Российского университета дружбы народов (РУДН) сообщили, что на собрании в Департаменте здравоохранения Москвы 25 сентября ординаторам и студентам старших курсов предложили поработать в московских больницах. Там пояснили, что студентов привлекают к работе без ущерба для учебы "в связи с сезоном простуд и ростом заболеваемости COVID-19 в Москве". Сообщается, что оформление будет происходить по срочному трудовому договору, оплата - на тех же условиях, что и в весенне-летний период.

В РНИМУ имени Пирогова РБК сообщили, что многие студенты и ординаторы продолжают работать в клиниках, борющихся с новой коронавирусной инфекцией, но массового запроса на трудоустройство студентов университет пока не получал, а сама работа такого рода возможна лишь во внеучебное время и только на добровольной основе.

В других регионах России студентов-медиков почти не привлекают к работе. Так, в Башкирском государственном медицинском университете сообщили, что некоторые учащиеся работают на должностях младшего и среднего медицинского персонала "за ковидные выплаты". Всего в учебном заведении пять таких студентов и два ординатора, которые работают в больницах N 18 и N 8. В минздраве Пермского края также сообщили, что не намерены привлекать студентов медицинских вузов для работы в стационарах.

О том, что студенты пойдут "вторым эшелоном" в борьбе с коронавирусом, стало известно еще в конце марта, когда президент РФ Владимир Путин на совещании с полномочными представителями в федеральных округах заявил, что надо привлечь студентов медвузов, чтобы пополнить состав среднего медперсонала в условиях эпидемии. Глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил, что для помощи врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией из числа студентов могут "мобилизовать дополнительно более 40 тысяч медработников".

Сразу после этого все студенты пятых курсов медвузов России были приписаны к больницам и клиникам. Часть ординаторов уже направили в помощь врачам. Другие должны быть готовы по приказу в любой момент сорваться с места и отправиться на помощь, в том числе, и в другие регионы. Студенты старше третьего курса могут быть привлечены к работе, не связанной непосредственно с COVID-19, после сдачи экзамена на сестринское дело.Привлекут к борьбе с коронавирусом и специалистов из санаторно-курортных организаций, которые временно не работают. Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал "активно использовать этот ресурс".

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил привлечь практикантов и студентов медицинских вузов к борьбе с эпидемией коронавируса. Путин заявил тогда, что нагрузки на врачей возросли, поэтому "важно обеспечение необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских учебных заведений".

Московский оперативный штаб в апреле сообщал, что студенты медицинских вузов, занятые в борьбе с коронавирусом в московских больницах, будут получать зарплату более 100 тыс. рублей в месяц. Им также пообещали предоставить бесплатное питание и необходимые средства защиты.

4 мая Мосгорздрав сообщил, что студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. рублей. При работе на должности младшей медсестры выплата составит 115 тыс. рублей, на должности медсестры - 175 тыс. рублей. Приказ об этом подписал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

В столице за последние сутки подтверждено 2308 новых случаев коронавируса, в больницы поступило 840 человек. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,49%. 27 человек скончались - это рекордное суточное число смертей в столице с 15 июля.