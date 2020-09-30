Минпромторг Василий Шпак

Минпромторг

Директор департамента радиоэлектронной промышленности министерства промышленности и торговли Василий Шпак рассказал журналистам, что в России найдены утюги иностранного производства "со встроенной прослушкой". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то [способ связи]", - рассказал чиновник. Он не уточнил, где и при каких обстоятельствах были обнаружены прослушивающие утюги, поступали ли они в широкую продажу или были доставлены на правительственные объекты.

В апреле прошлого года журнал Минобороны России "Армейский сборник" опубликовал статью о нетрадиционных способах борьбы с врагом при помощи "резервов психики". В статье "Суперсолдат для войн будущего" некий полковник запаса Николай Поросков заявил, что российский спецназ использовал боевые методики парапсихологии в чеченских кампаниях. В частности, с помощью технологии "метаконтакта" можно вести "невербальный допрос" и насквозь видеть взятого в плен солдата противника, а также осваивать иностранные языки и облегчать боль раненых при лечении в боевых условиях.

В статье также утверждается, что российские специалисты освоили телепатию, работая с дельфинами: мысленно давали животным команды и те повиновались. Эта методика, по словам автора, применима и для людей, также оказалось возможным воздействие на технику, включая подслушивание разговора или нарушение теле- и радиопередач. Парапсихология, по его словам, позволяет солдату подолгу не есть и не спать сутками, "сохраняя при этом отменную бодрость".

При этом публикация полковника запаса местами практически дословно пересказывает интервью генерал-лейтенанта запаса, бывшего командира секретной воинской части N10003 Алексея Савина, опубликованное в августе 2015 года. Председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров заявил, что исследования в области парапсихологии признаны лженаучными во многих странах, являются способом "выжимать средства из государственного бюджета" и свидетельством человеческого невежества.