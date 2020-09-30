Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Главред сайта Cosmopolitan рассказала, что патрульные в Москве отняли у ее 16-летнего сына 8 тысяч рублей

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Столичное управление МВД проводит проверку информации о том, что полицейские в центре Москвы отобрали деньги на репетитора у сына главного редактора сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной. Заявление поступило 29 сентября. "В настоящее время сотрудниками подразделения собственной безопасности столичного главка проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили радиостанции "Говорит Москва" в ведомстве.

Согласно заявлению в полицию, копию которого Великина выложила в своем Facebook, ее 16-летний сын Тимофей возвращался домой от репетитора по математике к станции метро "Шаболовская". На Донской улице рядом с ним остановился экипаж ППС, это испугало подростка, и он побежал. За ним бросился сотрудник в бронежилете и пригрозил ему вслед стрелять и "отбить почки".

Великина пояснила, что подросток испугался, потому что, идя по улице, курил. В самом заявлении эта деталь не упоминается. Со слов юноши, он остановился, услышав окрик полицейского. Тот догнал его, схватил за капюшон и поставил лицом к стене. Потом достал из кармана Тимофея телефон и сбросил звонок от девушки, а также потребовал сказать пароль от устройства.

К тому времени подошли еще два полицейских, один из них попросил открыть рюкзак. Там лежали тетради и 8 тысяч рублей для оплаты репетитора на следующую неделю. Другой сотрудник еще раз разблокировал телефон подростка, посмотрел фотогалерею, телеграм и последние звонки. После этого подростка пригрозили отвезти в отделение, где при обыске у него "могут что-нибудь найти", и предложили "уплатить какой-нибудь штраф". В частности, отдать им те самые 8 тысяч, хотя этого "маловато".

Тимофей отдал деньги, после чего полицейские запретили ему рассказывать о случившемся и заявили, что он "сам виноват". После огласки истории с Великиной связались следователь СК и начальник ОВД по району Якиманка.