На сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова и его съемочную группу напали неизвестные, когда активисты готовили очередное расследование. Об этом Албуров сообщил в микроблоге Twitter.

"На меня и съемочную группу отдела расследований напали во время съемок в Татарстане. Сейчас приехавшие на место происшествия менты изымают технику. У нас, а не у нападавших", - пояснил сотрудник ФБК.

Албуров добавил, что команда ФБК приехала в Татарстан, чтобы снять материал из цикла региональных расследований, посвященный "одному важному человеку". И во время съемки, по словам Албурова, за сотрудниками ФБК началась погоня: два квадроцикла перекрыли им дорогу и в итоге заблокировали их. При этом был поврежден автомобиль сотрудников ФБК, который они брали в аренду.

Менеджер проектов ФБК Леонид Волков уточнил, что съемки проходили в Лаишевском районе республики.

Я сейчас нахожусь в Татарстане. Прямо сейчас местная полиция и СК хотят отнять всю нашу технику за съемку с дрона pic.twitter.com/rYomt7b4c2— Георгий Албуров (@alburov) August 31, 2020

Георгий Албуров вызвал сотрудников ГИБДД. Однако один из преследователей написал заявление, будто съемочная группа "нарушает его частную жизнь". "И тут же, спустя 10 минут, сюда приехала полиция и Следственный комитет", - говорит сотрудник ФБК.

Оппозиционер уточняет, что силовики в рамках доследственной проверки по заявлению приступили к осмотру автомобиля съемочной группы и изъятию всей техники. Как рассказал Албуров, полицейские намерены провести личный досмотр каждого сотрудника и забрать у них телефоны и компьютеры, пишет "Медиазона".

"И эти люди, которых мы расследуем, действительно нас очень боятся. Если только ради того, чтобы кадры с дрона не появились в интернете, они готовы нарушать все законодательство - эти люди действительно являются преступниками. Просто нас сейчас грабят на миллионы рублей в Татарстане", - добавил оппозиционер.

Добавим, основатель ФБК Алексей Навальный в этом месяце отправился в Сибирь, где также снимал расследование про коррупционеров. Снятый материал был опубликован в понедельник уже без участия оппозиционера, который 20 августа после вылета на самолете из Томска внезапно почувствовал себя плохо и впал в кому. Предположительно, Навальный был отравлен.

По версии, которой придерживается глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин, Алексея Навального пытались убить, подстроив покушение под несчастный случай. Именно поэтому использовался сильнодействующий яд, а время для отравления было выбрано таким образом, чтобы политик оказался в критическом состоянии на борту самолета, где ему наверняка не смогут быстро оказать квалифицированную помощь. Однако оппозиционера спасло то, что командир принял решение экстренно сажать воздушное судно в Томске, а врачи скорой помощи сразу заподозрили отравление и вкололи Навальному атропин (антидот).

Соратникам и родственникам оппозиционера с огромным трудом и не сразу удалось добиться от властей разрешения на транспортировку Алексея Навального в берлинскую клинику Charite. Германские врачи, лечащие его, тоже склоняются к версии об отравлении. При этом не исключается, что при покушении использовалось боевое отравляющее вещество из семейства "Новичок". В его неоднократном использовании подозреваются российские спецслужбы.