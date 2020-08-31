Михаил Ефремов в Пресненском районном суде, 5 августа 2020 года

Мосгорсуд / ВКонтакте ДТП с участием артиста Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался

ЦОДД / Twitter

Российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, в день аварии ездил в поисках пива. Об этом он заявил на допросе в Пресненском районном суде Москвы, передает РИА "Новости".

"Я с пяти часов ездил, искал пиво. Я помню, что мне нужны были деньги, я искал деньги, пошел в машину за карточкой. То ли она стояла возле паба, то ли нет, хотя я вроде не на машине был в тот день, я не помню", - рассказал артист.

По словам Ефремова, он "себя даже не узнал" на записях с места ДТП. Актер добавил, что видео, где он говорит, что был за рулем, смонтировано. "По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП", - сказал Михаил Ефремов.

Актер также добавил, что первоначально признал вину в смертельной аварии под влиянием похмельного синдрома. "Я вину признал, потому что с похмелья был нервным… На самом деле я не виноват", - сказал он.

Ефремов, по его словам, не понимает, как в его крови могли найти следы наркотиков, поскольку "не помнит в себе такой тяги", хотя "вечеринки" за несколько недель до трагедии и были.

Ранее один из свидетелей защиты Михаила Ефремова Теван Бадасян заявил, что видел, как "высокий мужчина в бейсболке" садился на заднее сиденье автомобиля актера. По словам Бадасяна, в день ДТП, 8 июня, он пошел за сигаретами в магазин, расположенный в Плотниковом переулке, где торговали "контрабандой". Примерно в 22:00 он увидел на улице мужчину.

"Этот мужчина сравнялся с автомобилем Jeep Grand Cherokee, номер 808, точно не помню, но он блатной был. Человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще", - отметил Бадасян.

Кто сел потом на место водителя или как джип уезжал, свидетель уже не видел.

Бадасян также подчеркнул, что сам проявил инициативу и связался с адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым, чтобы дать показания. На вопрос представителей потерпевшей стороны, почему он не обращался ранее к защите или обвинению, Бадасян ответил, что написал одному блогеру в комментариях еще 21 июня, но переписка завязалась только 30-го числа.

Помимо этого, как выяснил суд, у Бадасяна нет регистрации. По его словам, он живет в отелях, сейчас - в гостинице на Покровке. Сообщить прокурору номер телефона продавца сигарет, у которого он покупал их во время самоизоляции, свидетель отказался, чтобы "не подставлять человека".

В защиту Ефремова также выступил актер и шоумен Никита Джигурда. Он рассказал о результатах экспертизы видео ДТП, которую провел нанятый им эксперт. По словам Джигурды, удалось установить, что на записи в момент движения джипа актера по Садовому кольцу была видна "полная и голая" рука, в то время как сам артист был одет в пиджак.

"Из водительского места Михаила Ефремова выставляется нога, и нога чужая. Видно, что нога одета в узкие брюки, а Михаил был в джинсах широких", - добавил Джигурда.

Шоумен заявил, что считает видео подлогом и в связи с этим решил подать в суд на адвоката родных погибшего в аварии Сергея Захарова с целью привлечь его к уголовной ответственности.

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм. Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы.

20 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев представил в суде свидетеля, который заявил, что Ефремов был в машине не один и не за рулем. Очевидец также сообщил, что у него проблемы со зрением: "на одном глазу нет кристаллика и зрение -3".

Вместе с тем в ходе судебного заседания 6 августа была представлена запись с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, на которой Ефремов после аварии признался, что был за рулем автомобиля. Экспертиза ДНК также подтвердила, что Ефремов управлял своим автомобилем во время аварии.

21 августа защита артиста сообщила в Пресненском суде, что Ефремов страдает синдромом зависимости от спиртного и органическим расстройством личности.

Автотехническая экспертиза показала, что в момент аварии автомобиль актера был исправен. В то же время независимый специалист по автотехническим экспертизам Юрий Фиалко, привлеченный защитой, выразил мнение, что официальная экспертиза была проведена не в полном объеме, а следствие не изучило все обстоятельства аварии. По его словам, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования "джипа" Ефремова, так как из-за неисправности техники машина могла "неконтролируемо ускориться".

Кроме того, в отзыве на официальную автотехническую экспертизу, представленную защитой Ефремова, говорится, что в ней "не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования". Также в экспертизе нет данных об аномалиях, которые якобы могли повлиять на обстоятельства аварии и поведение Ефремова.