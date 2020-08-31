Суд поддержал просьбу следствия отменить постановление о прекращении уголовного преследования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в 2004 году, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"С учетом же собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там напомнили, что после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе Фургал задерживался в качестве подозреваемого на основании показаний свидетелей и других материалов следствия.

"Однако спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было прекращено. Это было связано с тем, что Фургал оказывал влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов", - говорится в пресс-релизе.

В СК РФ добавили, что по ходатайству следствия арестовано имущество экс-губернатора. "В ходе расследования потерпевшими по уголовному делу заявлен гражданский иск о взыскании денежных средств с причастных к убийству Булатова и Зори, а также покушению на Смольского в качестве компенсации причиненного морального и материального вреда", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска "следствием совместно с подразделениями, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу, продолжено установление имущества обвиняемого, на которое может быть наложен арест".

В частности, "получена информация о нахождении в банковской ячейке, оформленной на родственницу бывшей супруги Сергея Фургала, денежных средств в размере 400 тыс. долларов США (более 29 млн рублей)". "Пояснить происхождение этих средств женщина не смогла, при этом ее официальный доход с учетом трудового стажа не позволил бы накопить подобные сбережения", - заявили в СК.

Там сообщили, что с учетом этого следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте указанных денежных средств, "и оно было удовлетворено".

"Также судом наложен арест на автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus LX570, принадлежащие Сергею Фургалу, а также денежные средства в размере около 3 млн рублей и 3,7 тыс. долларов, ранее обнаруженные при обыске у обвиняемого", - говорится в пресс-релизе.

Отставной майор вооруженных сил Евгений Зоря, имевший российское и канадское гражданство, был убит 29 октября 2004 года в 50 метрах от Кировского РОВД в Хабаровске. Киллер выпустил в него всю обойму из пистолета Макарова.

Зоря уволился из российской армии в 1994 году, после чего занялся бизнесом. Он начинал с челночных поездок в Китай, Турцию, Польшу, затем создал торговый центр "Анна", разветвленную сеть киосков розничной торговли (ЧП "Зоря", ООО "Купава-Трейлер", "Продкараван"). Одно время Зоре принадлежало информационное агентство "Жираф". Коммерсант также учредил ряд ООО, занимающихся различным производством: от пластиковых окон до торгового оборудования. Впоследствии Зоря приобрел недвижимость и открыл свое дело в Канаде. Однако он периодически приезжал в Хабаровск.

По одной из версий, Евгений Зоря поплатился за связь с криминальным авторитетом Юрием Масленниковым по кличке Краб. Он был "смотрящим" по Хабаровску, однако в апреле 2004 года был низложен местной ОПГ "Общак", с которой у него произошел конфликт. Краб скрылся, прихватив "воровскую кассу", писал "Коммерсант".

Губернатора Сергея Фургала задержали в начале июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки. Также, по версии следствия, Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгения Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Сразу после задержания Фургала отправили в Москву и арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.

Сам политик вину не признает. Он отмечал, что в двухтысячных годах был "директором небольшой компании" и никаких преступлений не совершал. При этом в Следственном комитете отмечали, что имеют неопровержимые доказательства его причастности к организации двух убийств и одного покушения.