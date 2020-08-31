Сергей Фургал, 16 июля 2020 года

Мосгорсуд / ВКонтакте Сергей Фургал, 10 июля 2020 года

Мосгорсуд / ВКонтакте

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, бывший губернатор посчитал предложение следователей угрозой и давлением на него. "Если вам скажут, что я признал вину, знайте, что я нуждаюсь в срочной психиатрической помощи", - заявил ранее Фургал своим адвокатам. По его словам, такого рода признание может быть принято только после соответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы.

О сильном давлении на него Фургал заявил и на заседании Мосгорсуда, в котором участвовал по видеосвязи из "Лефортово". По словам его защиты, подробнее об этом он выскажется на заседании о продлении меры пресечения, которое должно состояться в Басманном суде в начале сентября, сообщает РИА "Новости".

Между тем Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела об убийствах разрешил арест 400 тысяч долларов, принадлежащих родственнице Фургала Олесе Киреевой, которая находится в Хабаровске. Как передал корреспондент "Интерфакса", это следует из материалов дела, оглашенных на заседании Мосгорсуда, где рассматривались жалобы адвокатов Фургала на арест денежных средств.

К рассмотрению жалоб суд вернется 21 сентября в связи с желанием Киреевой лично участвовать в процессе. Явиться на заседание в понедельник она не смогла из-за позднего уведомления о его дате и времени.

До этого Басманный суд арестовал более трех миллионов рублей и два автомобиля (Toyota Land Cruiser и Lexus), принадлежащих Фургалу. Это средства, изъятые при обыске в доме Фургала, а также деньги на его банковском счете. Сам бывший губернатор утверждает, что большая часть арестованных денег принадлежит его бывшей жене Ларисе Стародубовой. "Она оплачивала из этих денег учебу нашего сына Кирилла, коммунальные услуги и так далее. Я к этим деньгам не имею отношения", - сказал он.

Ранее члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович и Ева Меркачева заявили, что Фургала держат ">в тотальной изоляции от общества, лишив писем, звонков, а также свиданий с семьей и разговоров с адвокатом. "Мы понимаем, что на него оказывается давление именно в том, что его лишили полностью общения. Все думают, что давление осуществляется, когда человека бьют, что-то с ним делают физически. Но на самом деле, современные методы заключаются в психологическом давлении, когда вас лишают информации, когда вы не понимаете, что происходит в мире", - отметила Литвинович.