ВСЕ ФОТО В Хабаровском крае с 4 сентября отменяются коронавирусные ограничения

Pixabay.com В Хабаровском крае с 4 сентября снимаются все ограничения, установленные в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте краевой администрации

Официальный сайт Хабаровского края и Правительства Хабаровского края Всего в регионе зарегистрирован 10 101 заболевший, 90 умерших и 7945 выписанных пациентов. В середине июля минздрав региона заявил о "стабильном росте" заболеваемости на фоне ежедневных массовых акций в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Штаб Навального в Хабаровске / twitter.com

В Хабаровском крае с 4 сентября снимаются все ограничения, установленные в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте краевой администрации. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

С этого дня разрешается проводить массовые мероприятия и отменяется режим самоизоляции для граждан страже 65 лет. В то же время обязательным остается соблюдение масочного режима во всех общественных местах, включая магазины, общественный транспорт, медицинские учреждения, аптеки.

Предприятиям до особого распоряжения рекомендовано соблюдать термометрию, им необходимо и дальше проводить дезинфекцию помещений и обеспечить возможность обработки рук антисептиками на входе в здание. Также сохраняется необходимость соблюдать социальное дистанцирование в полтора метра.

Дегтярев в своем Instagram призвал "вообще беречь друг друга: не чихать, близко не подходить, в глаза не заглядывать". Он предупредил, что ограничения придется вернуть, если в Хабаровском крае будет отмечен рост заболеваемости коронавирусом и какие-либо "эксцессы". "Мне этого очень не хочется, берегите себя, пожалуйста", - сказал Дегтярев.

При этом он анонсировал празднование Дня окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией, который в России отмечается не 2 сентября, как во всем мире, а 3-го, что совпадает с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Врио губернатора сообщил, что планируется "много интересных мероприятий".

За последние сутки в Хабаровском крае выявлено 68 случаев COVID-19, один человек скончался. Всего в регионе зарегистрирован 10 101 заболевший, 90 умерших и 7945 выписанных пациентов. В середине июля минздрав региона заявил о "стабильном росте" заболеваемости на фоне ежедневных массовых акций в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. 17 июля министр здравоохранения края Александр Витько вышел к митингующим и пытался убедитьих в том, что массовые акции способствуют распространению коронавируса.

В краевом оперативном штабе обсуждались меры по возвращению более жестких ограничительных мер. Власти также грозили введением режима ЧС в случае ухудшения ситуации и прогнозировали неминуемую вспышку коронавируса в регионе. Однако резкого всплеска не произошло, а протесты продолжаются и по сей день. Сейчас Хабаровский край не входит даже в первую двадцатку регионов по новым случаям коронавируса.