ВСЕ ФОТО В карантин в России резко подскочил уровень "удаленных" случаев мошенничества

АГН Москва / Софья Сандурская Всего с апреля по июнь прокуратура зафиксировала 82,5 тыс. случаев мошенничества, из них больше двух третей (71%) - по телефону или через интернет

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил В два раза увеличилось число мошенничеств с банковскими картами, чему способствовало временное закрытие торговых точек и активизация продаж товаров и услуг на онлайн-площадках

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

За время ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, в России резко выросло число зарегистрированных случаев мошенничества. Об этом свидетельствует статистика генпрокуратуры, проанализированная РБК. При этом рост произошел исключительно за счет телефонного и интернет-мошенничества - за шесть месяцев 2020 года число случаев такого мошенничества выросло на 76% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Всего с апреля по июнь прокуратура зафиксировала 82,5 тыс. случаев мошенничества, из них больше двух третей (71%) - по телефону или через интернет. В аналогичном периоде прошлого года с помощью средств телекоммуникации совершалось только 50% мошенничеств. Это указывает на то, что общий прирост мошенничеств обеспечили именно случаи телефонного и кибермошенничества.

В два раза увеличилось число мошенничеств с банковскими картами, чему способствовало временное закрытие торговых точек и активизация продаж товаров и услуг на онлайн-площадках. Так, в интернете возникли сайты-клоны известных торговых площадок по продаже дорогой компьютерной техники. А неопределенность с выплатами и требования самоизоляции при неполном информировании позволяли мошенникам вступать в контакт с пенсионерами, получать доступ к их банковским реквизитам, а иногда и проникать в их жилище.

Увеличилось и число кибератак на незащищенные компьютеры и домашние сети сотрудников коммерческих компаний, в том числе финансовых. Так, сотрудники коммерческих компаний и госсектора России и СНГ получали фишинговые рассылки от имени авторитетных международных организаций, связанных со здравоохранением, в том числе ВОЗ и ЮНИСЕФ. За первый квартал этого года было заблокировано 4790 фишинговых ресурсов, тогда как за весь 2018 год это число составляло около 4400 ресурсов.

В конце марта-начале апреля, когда столичные власти ограничили передвижения по городу, появились мошеннические сервисы, предлагавшие купить справки-пропуска на период карантина по цене от 3000 до 5500 рублей. Всего были обнаружены 185 мошеннических ресурсов, торгующих цифровыми пропусками.

Площадкой для еще одной масштабной мошеннической схемы стали популярные сайты бесплатных объявлений. Злоумышленники размещали там лоты с намеренно заниженной ценой, а когда откликался потенциальный покупатель, присылали ему ссылку на фишинговую страницу якобы курьерского сервиса, прося перевести деньги за товар и доставку. Также наблюдался существенный рост числа сайтов, предлагающих якобы простой и быстрый заработок, например, на майнинге криптовалюты: многие россияне заинтересовались возможностью такого заработка на фоне резкого падения доходов.

Массовый переход на удаленную работу и рост популярности онлайн-торговли привели к тому, что число DDoS-атак за время карантина выросло на 15%, а количество атак на сотрудников компаний, в первую очередь через фишинг - на 10%. Кроме того, увеличилось число утечек информации через сотрудников компаний, так как службам безопасности организаций стало сложнее контролировать персонал.

Также наблюдалось появление большого количества подозрительных ресурсов, якобы обещающих социальные выплаты в связи с пандемией или предлагающих пройти опрос за большое вознаграждение. Но получить деньги можно только после перевода "закрепительного платежа" или "комиссии". Растет и активность злоумышленников, обзванивающих клиентов банков, а также активно эксплуатирующих тему вакцины от коронавируса.

За время действия мер самоизоляции (апрель-июнь 2020 года), генпрокуратура зафиксировала почти 520 тыс. преступлений. Это меньше, чем в прошлом году, на 3%. Однако уменьшение произошло за счет преступлений средней и небольшой тяжести. А вот число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 11%.

Число вновь возбужденных дел о производстве и продаже наркотиков (ст. 228.1 УК РФ) и о приобретении и хранении наркотиков (ст. 228 УК) уменьшилось на 5 и 2% соответственно. Преступлений, связанных с оборотом оружия, стало меньше на 22%. Но самое заметное снижение числа новых преступлений было по статье 157 УК РФ о неуплате алиментов. Их число снизилось в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом. Почти на треть (на 29%) выросло число зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности. В 2019 году в апреле-июне их зарегистрировали 678, а в 2020 году - 876.