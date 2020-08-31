Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что виновные в избиениибывшего фигуранта "московского дела" и ведущего радиостанции "Эхо Москвы" Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону.

Корреспондент "Дождя" обратил внимание на "постоянные провокации" против оппозиционеров, напомнил о случае с Алексеем Навальным и спросил, не вызывают ли эти события обеспокоенность в Кремле. Песков заявил, что он бы "не выстраивал здесь никаких цепочек".

"Мы не знаем, кто избил Жукова. Мы не знаем, почему избили молодого человека. Но мы знаем, то проверку проводят правоохранители. Будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону", - сказал он.

Двое неизвестных напали на Егора Жукова вечером 30 августа возле его дома, после чего скрылись на самокатах. Активиста били в лицо, у него предварительно выявили сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Побои" (116 УК РФ). Команда Жукова пообещала позже подробно рассказать о случившемся и диагнозе, сейчас пострадавший отдыхает дома.

Пресс-секретарь активиста Стас Топорков в разговоре с "Эхом Москвы" назвал нападение политически мотивированным и связал его с оппозиционной деятельностью Жукова. Он также предположил, что за молодым человеком была установлена постоянная слежка. Несколько раз при возвращении с мероприятий ночью за командой следовала машина такси и уезжала после того, как Егор заходил в подъезд.

"Или были случаи, когда мы сидели в кафе, и женщина все 6 часов, пока мы там были, сидела в наушниках и уезжала из ресторана, как только мы уходили, на машине без номеров", - рассказал Топорков. 24 июля Жукова также пытались избить около его дома, тогда ему удалось отбиться и сбежать. В возбуждении уголовного дела ему в тот раз отказали.

30 августа Жуков рассказал, что после его поступления в магистратуру Школы дизайна ВШЭ на профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия" курс спешно закрыли, объяснив это тем, что преподаватели, на которых рассчитывал вуз, не смогли присоединиться к команде "по не зависящим от университета обстоятельствам". Источник Жукова в приемной комиссии сообщил, что сигнал поступил "по указке сверху". А куратор курса режиссер Владимир Мирзоев, не вдаваясь в подробности, объяснил, что в историю вмешались "обстоятельства непреодолимой силы".