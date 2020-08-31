Moscow-Live.ru / Будишевский Николай РИА "Новости" сообщило о пониженной температуре тела у Навального перед транспортировкой в Берлин

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Осмотр Алексея Навального немецкими врачами в омской больнице показал "тревожные результаты", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку оппозиционера а Берлин.

В материале агентства говорится, что фонд обнародовал новые детали о транспортировке оппозиционера, однако на сайте самой организации и ее официальных страницах в соцсетях такой информации нет. Другие российские агентства об этом тоже не сообщают.

"После целого дня дипломатических усилий на всех уровнях и подготовки собственного медицинского отчета с чрезвычайно тревожными результатами и низкой температурой (тела) в 34,2 градуса мы наконец получили в 22:00 по местному времени решение перевезти пациента в пятницу [21 августа - прим. NEWSru.com] ночью", - говорится в сообщении РИА "Новости".

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"Медуза" перечисляет среди возможных причин, по которым температура тела может опуститься ниже 35 градусов Цельсия, травму головы, инсульт, гипотиреоз, гипогликемию, нервную анорексию, прием некоторых препаратов и отравление алкоголем. Версия об алкогольном отравлении и гипогликемии ранее высказывалась в провластных Telegram-каналах и СМИ.

В команде Навального эту информацию не прокомментировали. На прошлой неделе пресс-секретарь политика Кира Ярмыш предупредила, что проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от нее или от врачей клиники "Шарите", где он сейчас находится.

Последний пресс-релиз "Шарите" публиковала 28 августа. В нем говорилось, что Навальный по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к ИВЛ, состояние остается тяжелым, однако серьезная опасность его жизни не угрожает, а симптомы холинергического криза, вызванного ингибированием холинэстеразы, уменьшаются. В клинике также отметили, что долгосрочные последствия отравления прогнозировать нельзя.

27 августа "Коммерсант" без указания авторства опубликовал хронологию госпитализации и транспортировки Навального по версии неназванных источников в медицинских кругах. В ней задержка с вывозом политика в Германию объясняется действиями немецкой стороны. Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков назвал статью "лживой от первого до последнего слова", отметив, что все события ночи с 20 на 21 августа, когда команда Навального занималась организацией транспортировки, можно восстановить поминутно по переписке и документам. Все необходимые бумаги для перевозки Навального в Берлин были готовы уже к утру 21 августа, в 11 утра того дня его планировалось погрузить на борт. Однако "около 9 или 10 утра в БСМП города Омска появились люди в серых костюмах, заняли кабинет главврача и все изменилось".