Число случаев коронавируса в России приближается к 1 миллиону

За последние сутки в России выявлено 4993 случаев коронавируса в 83 регионах, 83 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

Всего в стране выявлено 995 319 заболевших и 17 176 умерших. Из больниц за сутки выписано 2405 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 809 387.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 685 (12)

Санкт-Петербург - 188

Московская область - 146 (2)

Нижегородская область - 138 (4)

Республика Калмыкия - 132

Ставропольский край - 128 (4)

Ростовская область - 128 (3)

Свердловская область - 119 (2)

Красноярский край - 110 (7)

Томская область - 110 (2)

Воронежская область - 98

Волгоградская область - 95

Саратовская область - 94 (2)

Кемеровская область - 92

Ульяновская область - 91 (8)

Краснодарский край - 87 (5)

Оренбургская область - 83

Самарская область - 79

Приморский край - 79

Иркутская область - 78

Республика Дагестан - 71 (2)

Пензенская область - 68

Хабаровский край - 68 (1)

Мурманская область - 67

Ханты-Мансийский АО - 66 (1)

Кировская область - 65

Алтайский край - 65 (2)

Челябинская область - 62

Новосибирская область - 60 (3)

Пермский край - 55 (2)

Республика Бурятия - 53

Республика Крым - 52

Карачаево-Черкесская Республика - 49

Сахалинская область - 49

Орловская область - 47

Тюменская область - 47

Ямало-Ненецкий АО - 47

Белгородская область - 45

Архангельская область - 42

Омская область - 41 (7)

Республика Саха (Якутия) - 41 (2)

Ярославская область - 40 (1)

Ивановская область - 37

Костромская область - 36

Астраханская область - 35 (1)

Брянская область - 33

Вологодская область - 33 (4)

Калужская область - 32

Республика Карелия - 32

Ленинградская область - 32

Псковская область - 32

Республика Башкортостан - 32

Республика Мордовия - 32

Липецкая область - 31

Чувашская Республика - 31

Амурская область - 31

Республика Коми - 30

Забайкальский край - 30 (1)

Республика Ингушетия - 29

Удмуртская Республика - 29

Тульская область - 28 (2)

Республика Татарстан - 28

Республика Тыва - 28

Владимирская область - 26

Рязанская область - 26

Кабардино-Балкарская Республика - 26 (1)

Курская область - 25

Тамбовская область - 25

Тверская область - 24 (2)

Курганская область - 24

Магаданская область - 24

Республика Алтай - 22

Новгородская область - 21

Республика Северная Осетия - 21

Республика Хакасия - 19

Республика Адыгея - 17

Республика Марий Эл - 16

Калининградская область - 15

Камчатский край - 11

Смоленская область - 10

Севастополь - 9

Еврейская АО - 6

Чеченская Республика - 5

