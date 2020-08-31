Число случаев коронавируса в России приближается к 1 миллиону

За последние сутки в России выявлено 4993 случаев коронавируса в 83 регионах, 83 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Всего в стране выявлено 995 319 заболевших и 17 176 умерших. Из больниц за сутки выписано 2405 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 809 387.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 685 (12)
Санкт-Петербург - 188
Московская область - 146 (2)
Нижегородская область - 138 (4)
Республика Калмыкия - 132
Ставропольский край - 128 (4)
Ростовская область - 128 (3)
Свердловская область - 119 (2)
Красноярский край - 110 (7)
Томская область - 110 (2)
Воронежская область - 98
Волгоградская область - 95
Саратовская область - 94 (2)
Кемеровская область - 92
Ульяновская область - 91 (8)
Краснодарский край - 87 (5)
Оренбургская область - 83
Самарская область - 79
Приморский край - 79
Иркутская область - 78
Республика Дагестан - 71 (2)
Пензенская область - 68
Хабаровский край - 68 (1)
Мурманская область - 67
Ханты-Мансийский АО - 66 (1)
Кировская область - 65
Алтайский край - 65 (2)
Челябинская область - 62
Новосибирская область - 60 (3)
Пермский край - 55 (2)
Республика Бурятия - 53
Республика Крым - 52
Карачаево-Черкесская Республика - 49
Сахалинская область - 49
Орловская область - 47
Тюменская область - 47
Ямало-Ненецкий АО - 47
Белгородская область - 45
Архангельская область - 42
Омская область - 41 (7)
Республика Саха (Якутия) - 41 (2)
Ярославская область - 40 (1)
Ивановская область - 37
Костромская область - 36
Астраханская область - 35 (1)
Брянская область - 33
Вологодская область - 33 (4)
Калужская область - 32
Республика Карелия - 32
Ленинградская область - 32
Псковская область - 32
Республика Башкортостан - 32
Республика Мордовия - 32
Липецкая область - 31
Чувашская Республика - 31
Амурская область - 31
Республика Коми - 30
Забайкальский край - 30 (1)
Республика Ингушетия - 29
Удмуртская Республика - 29
Тульская область - 28 (2)
Республика Татарстан - 28
Республика Тыва - 28
Владимирская область - 26
Рязанская область - 26
Кабардино-Балкарская Республика - 26 (1)
Курская область - 25
Тамбовская область - 25
Тверская область - 24 (2)
Курганская область - 24
Магаданская область - 24
Республика Алтай - 22
Новгородская область - 21
Республика Северная Осетия - 21
Республика Хакасия - 19
Республика Адыгея - 17
Республика Марий Эл - 16
Калининградская область - 15
Камчатский край - 11
Смоленская область - 10
Севастополь - 9
Еврейская АО - 6
Чеченская Республика - 5