ВСЕ ФОТО Счетная палата РФ констатировала нехватку денег на развитие нацпроекта "Наука"

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Счетная палата высказала замечания к формированию госзаданий в Минобрнауки: при определении объема финансового обеспечения госзадания используются коэффициенты, серьезно снижающие объем финансирования

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Не обошлось без нарушений и в сфере закупок: в частности, РАН не соблюдала нормы, установленные в отношении закупаемых услуг и товаров

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Счетная палата России отметила недостаточный объем финансирования национального проекта "Наука" и значительный запланированный объем внебюджетных средств, привлечение которых не гарантировано. Счетная палата провела проверки исполнения бюджета в 2019 году Минобрнауки России, Российской академией наук (РАН), Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", сообщили ТАСС в пресс-службе контрольного ведомства.

В ходе проверки аудиторы констатировали, что Россия продолжает отставать от остального мира по уровню заработной платы в сфере науки и технологий, что создает дополнительные стимулы к "утечке мозгов", а недостаточные темпы обновления и создания инфраструктуры исследовательской деятельности влияют на обеспечение конкурентоспособных условий труда и жизни ученых.

В числе положительных итогов реализации нацпроекта "Наука" Счетная палата отметила определение пяти пилотных научно-образовательных центров, создание 14 центров компетенции Национальной технологической инициативы, создание лабораторий мирового уровня на базе 35 организаций и проведение международных научных исследований на уникальных научных установках класса "мегасайенс". Также отмечен высокий уровень освоения средств госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", который составил 98,5%. При этом из 49 показателей госпрограммы в 2019 году не достигнуты значения по трем.

Кроме того, Счетная палата высказала замечания к формированию госзаданий в Минобрнауки: при определении объема финансового обеспечения госзадания используются коэффициенты, серьезно снижающие объем финансирования. Например, после применения коэффициентов в 2019 году объем финансирования сократился на 23,8 млрд рублей, хотя методика определения коэффициентов весьма несовершенна. Их применение позволяет федеральным и национальным исследовательским университетам получать большее финансирование, а также дважды стимулировать их по одному и тому же основанию, в отличие от других вузов.

При этом Федеральная адресная инвестиционная программа, предназначенная для министерства, в 2019 году была исполнена всего на 25,5%. Из трех объектов, планируемых к вводу в 2019 году, введен только один: причинами этого стали позднее получение положительных заключений госэкспертизы, признание конкурсов несостоявшимися, проведение повторных конкурсов и ненадлежащее исполнение госконтрактов подрядчиками и проектными организациями.

Также были выявлены многочисленные нарушения в части управления и распоряжения федеральной собственностью. Так, в РФФИ и РАН не утвержден перечень особо ценного движимого имущества. Кроме того, в Академии наук на начало года так и не были завершены мероприятия по выявлению недвижимого имущества, что должно было быть сделано еще к 1 апреля 2017 года.

Курчатовский институт не обеспечил государственную регистрацию 15 договоров аренды, действующих в 2017-2019 годах. Кроме того, не зарегистрировано право собственности РФ в отношении 55 объектов недвижимого имущества и право оперативного управления в отношении 39 объектов. Причем в этой ситуации виноват не только институт, но и Росимущество, которое не предприняло необходимых действий.

"Каждый раз мы выявляем эту имущественную проблематику, в которой сами объекты проверок не могут особо ничего сделать. Тут проблема между Росимуществом и Росреестром. Здесь нужно что-то менять в нормативных актах и в регламентах в отношении Росимущества", - сказал аудитор.

Не обошлось без нарушений и в сфере закупок: в частности, РАН не соблюдала нормы, установленные в отношении закупаемых услуг и товаров. Так, цена мобильных телефонов для сотрудников академии в ряде случаев превышала установленную норму от двух до четырех раз, а для оказания транспортных услуг были приобретены автомобили с мощностью двигателя выше 200 лошадиных сил.

О проблемах нацпроекта "Наука" Счетная палата заявляла еще в начале года. Тогда сообщалось, что достижение результатов нацпроекта напрямую зависит от внебюджетных средств, которые не гарантированы. В общем объеме финансирования доля внебюджетных средств в среднем составляет 36% в 2019-2024 годах, а к 2024 году должна превысить 50%. Механизмы привлечения, обоснования и детализации источников внебюджетных средств до сих пор не созданы, и при их отсутствии или неполном вложении целей нацпроекта достичь не удастся.

Кроме того, российская сфера исследований и разработок может быть существенно недофинансирована: финансовое обеспечение мероприятий по созданию передовой инфраструктуры для научных исследований недостаточно для масштабных научных прорывов. А один из целевых показателей нацпроекта "Наука" - присутствие России в топ-5 стран по удельному весу в общем числе заявок на получение патентов - "не означает роста практического применения патентов". Аналогичная ситуация характерна также для научных статей, где место России по удельному весу статей не отражает реальный уровень развития научных исследований.