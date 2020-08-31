Отдел полиции по Тверскому району Москвы отказался возбуждать уголовное дело из-за публикации личных примерно трех тысяч человек в анонимном телеграм-канале "Товарищ майор" во время летних протестов 2019 года, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Михаила Игнатьева, который получил соответствующее постановление. Из СК заявление Игнатьева ранее передали в отдел полиции.

Напомним, 9 августа 2019 года, накануне очередной протестной акции в Москве против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму и преследования задержанных на предыдущих акциях, анонимный телеграм-канал "Товарищ майор" опубликовал личные данные около трех тысяч человек, в том числе задержанных на этих акциях. В настоящее время эта публикация недоступна.

Правозащитники тогда потребовали возбудить уголовное дело, так как, по их мнению, данные могли собирать полицейские.

Полиция сообщила, что во время проверки ей "не представилось возможным" установить дату, время, место и способ "совершенного противоправного деяния". Кроме того, полицейские утверждают, что не смогли связаться с заявителем, чтобы узнать подробности происшествия.

Адвокат Игнатьев подчеркивает, что его телефон был указан шапке его заявления, но никто "даже не пытался" опросить его.