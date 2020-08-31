ВСЕ ФОТО "Левада-центр": почти половина москвичей не доверяют электронному голосованию, опасаясь фальсификаций

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Почти каждый второй москвич считает, что электронное голосование можно взломать и фальсифицировать, свидетельствуют результаты недавнего опроса "Левада-центра"

АГН Москва / Кирилл Зыков Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух назвал эти данные недостоверными, так как проведенная выборочная проверка базы показала, что этих людей не было на электронном голосовании

АГН Москва/ Александр Авилов

Почти каждый второй москвич считает, что электронное голосование можно взломать и фальсифицировать, свидетельствуют результаты недавнего опроса "Левада-центра". В ходе него жителей столицы спрашивали об их отношении к онлайн-голосованию по поправкам к Конституции РФ.

Выяснилось, что 50% опрошенных относятся к голосованию положительно, 39% - отрицательно. Как правило, за электронное голосование выступают люди, поддерживающие власть, против - ее противники. Избирателям понравилась возможность голосовать из дома (ее отметили 51% опрошенных), удобство и комфорт (44% опрошенных) и экономия времени (14% опрошенных).

На вопрос о том, чем не понравилось электронное голосование, 47% опрошенных заявили о возможности сфальсифицировать его результаты, в том числе потому, что такое голосование не предполагает участия наблюдателей. 19% заявили о недоверии подсчету голосов, 14% считают, что такое голосование непрозрачно. Еще 11% респондентов посчитали голосование "сложным и непонятным". О возможной фальсификации результатов в условиях электронного голосования ранее заявили и эксперты движения "Голос".

В начале августа стало известно, что в даркнете выставили на продажу паспортные данные почти 1,1 млн избирателей из Москвы и Нижегородской области, которые принимали участи в электронном голосовании по поправкам к Конституции. Стоимость одной строки в базе составляла 1,5 доллара при покупке в розницу и 1 доллар при покупке оптом.

"Медуза" еще в июле сообщала, что паспортные данные участников электронного голосования фактически находятся в открытом доступе: журналисты смогли самостоятельно получить базу номеров, расшифровав их при помощи специальной программы.

Эксперты отмечают, что в покупке этой базы нет смысла, так как ее можно найти и в открытом доступе, но в теории с ее помощью злоумышленники могут рассылать участникам голосования фишинговые письма о полагающихся им призах. Настораживает и то, что разработчики и заказчики таких баз не принимают должных мер по защите данных, считая, что в урезанном формате данные не представляют интереса для злоумышленников.

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух назвал эти данные недостоверными, так как проведенная выборочная проверка базы показала, что этих людей не было на электронном голосовании. По его мнению, утечка произошла в результате безответственного отношения сотрудников избирательных комиссий.

Наблюдатели и эксперты также заявляли о непрозрачности системы электронного голосования и выявили ряд недочетов. Так, журналист Павел Лобков выяснил, что проголосовать в Москве можно дважды - через интернет и на участке. Эксперту движения "Голос" Василию Вайсенбергу также выдали избирательный бюллетень на участке, хотя до этого он зарегистрировался для участия в онлайн-голосовании.