32 процента российских школьников относятся к началу учебного года пессимистично, панически или с апатией

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский К обучению с полной отдачей готовы 37% школьников, еще 31% с радостью и оптимизмом ожидают начала года. Почти треть школьников смотрят на учебный год с пессимизмом и апатией

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина

32 процента российских школьников относятся к началу учебного года пессимистично, панически или с апатией, говорится в результатах опроса Федерального института развития образования РАНХиГС, посвященного готовности школ к новому учебному году в условиях распространения коронавируса. Итоги соцопроса публикует РБК.

Учителя лучше психологически готовы к работе в новом учебном году, чем учащиеся. Так, 58% педагогов готовы к напряженной, но плодотворной работе, больше четверти (26%) ожидают 1 сентября с радостью и оптимизмом. Группа тех, кто испытывает чувства паники, безразличия или ведет себя настороженно по отношению к началу учебного года, составляет в совокупности 16% от общего числа опрошенных учителей.

Психоэмоциональное состояние учеников выглядит иначе. Так, к обучению с полной отдачей готовы 37% школьников, еще 31% с радостью и оптимизмом ожидают начала года. Почти треть школьников смотрят на учебный год с пессимизмом и апатией. Больше всего подобные чувства проявляются у девятиклассников (22%) и семиклассников (19%), тогда как в старших классах такие настроения не популярны - 11 и 12% в 10-м и 11-м классах соответственно.

В ходе опроса предлагалось оценить и материально-техническую готовность школ к учебному году в условиях пандемии коронавируса. Подавляющее большинство педагогов (75%) уверены, что школы, где они преподают, подготовлены с санитарной точки зрения, то есть там возможны соблюдение дистанции, применение средств индивидуальной защиты и регулярная обработка помещений. Еще 21% отметили частичную готовность. О том, что школы не готовы, рассказали 4% опрошенных.

Лишь 28% учителей отметили, что их школа материально-технически оснащена для того, чтобы вести обучение как в очном, так и дистанционном формате. При этом каждый десятый учитель (11%) посчитал, что его учебное учреждение недостаточно оснащено для обоих форматов обучения. Больше половины школ (60%) готовы к обучению в очном формате, но не в дистанционном.

О достаточности методических материалов, а также о скорректированной учебной программе, цифровых ресурсах для работы в условиях дистанционного или смешанного формата заявили 53% учителей. Почти треть опрошенных (33%) обладают методической поддержкой лишь частично, а еще 14% назвали ее недостаточной. Дефицит в методических материалах больше всего испытывают учителя русского языка и литературы (53% от всех опрошенных по этой специальности), алгебры, физики, информатики (52%) и иностранных языков (49%).

Большинство учеников школ хотели бы вернуться в классы и начать обучение с соблюдением всех необходимых мер в условиях коронавируса. Об этом рассказали 46% опрошенных. Авторы исследования отмечают, что больше трети школьников, 34%, хотят учиться дистанционно, в том числе 19% готовы к смешанному формату обучения, а 15% рассказали о готовности перейти полностью в дистанционный формат. Еще 20% готовы к возвращению учебы в любом формате.

Больше половины (59%) учеников намерены носить маски и перчатки, регулярно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, 35% будут стараться выполнять эти требования, но не уверены, что у них это получится. Лишь 6% не будут выполнять требования по профилактике коронавируса.

Больше всего школьников, которые намерены соблюдать меры предосторожности, учится 6-х и 7-х классах (22 и 19% соответственно). Меньше это желание проявляется у 8-9-классников (9%) и учащихся 10-11-х классов (8%).

В анонимном экспресс-опросе приняли участие 884 учителя и 2778 учеников. Исследование проводилось в 38 регионах, большинство респондентов были из школ городов-мегаполисов. Учителя представлены пятью возрастными группами в диапазоне от 20 до 60 лет, школьники - учащимися 5-11-х классов.