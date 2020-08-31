МИД России объявил о высылке трех дипломатов посольства Словакии в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В понедельник, 31 августа, на Смоленскую площадь был вызван посол Словакии в России Петр Припутен. Ему был заявлен протест в связи с высылкой трех сотрудников российской дипмиссии из Словакии. "Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами", - заявили в МИДе, сообщив о "зеркальной" высылке трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве.

О решении властей Словакии выдворить троих российских дипломатов стало известно 10 августа. Их подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием, а также в причастности к убийству выходца из Чечни, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. По данным следствия, убийца въехал в Евросоюз по словацкой визе, выданной генконсульством Словакии в Санкт-Петербурге, при этом для получения визы были предоставлены недостоверные данные. Дипломаты покинули страну 13 августа.

Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года. По версии следствия, киллер подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте.

Подозреваемого задержали по горячим следам. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel этого человека назвали Вадимом Красиковым, который, как утверждали журналисты, находился в Германии с паспортом на имя Вадима Соколова.

Немецкая прокуратура выдвинула против него обвинения по двум статьям: убийство и незаконное владение оружием. В заключении прямо говорилось, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур. Москва отрицала какую-либо причастность к этому убийству. В декабре ФРГ выслала двух сотрудников посольства России, а Москва в ответ выслала двух немецких дипломатов.

Также СМИ выяснили настоящее имя предполагаемого сообщника Соколова: по их данным, некий Роман Д. путешествовал как минимум под тремя разными именами и датами рождения, имея паспорт для каждой своей подставной личности. Одно из этих имен - Роман Давыдов, с датой рождения 9 октября 1981 года.

По данным журналистов, загранпаспорт на это имя был выдан 18 июля 2019 года в Брянске, там же, где и Красикову, серия его загранпаспорта была той же, что и у загранпаспорта, совпадали и даты выдачи обоих документов. И "Давыдов", и Красиков, подавая на шенгенскую визу, назвали местом работы петербургское ЗАО "Руст", связанное с силовиками, находившееся в стадии ликвидации и вообще не имевшее штатных сотрудников. Настоящее имя Романа Д., по данным расследователей, - Роман Юрьевич Демьянченко. Упоминаний в интернете о нем практически нет, но отрывочные данные позволяют предположить, что он служил в спецназе ФСБ "Вымпел".