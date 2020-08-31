Приставы принудительно взыскали со всех счетов юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь 34 миллиона рублей в пользу бизнесмена Евгения Пригожина и структур московской мэрии, в результате чего баланс Соболь ушел в минус.

В разговоре с "МБХ медиа" она уточнила, что в эту сумму вошли 29 млн рублей по делу комбината питания "Московский школьник" и взыскания по искам из-за летних акций протеста 2019 года, которые уже были погашены. В частности задолженность уже погашена по иску столичной прокуратуры и ГБУ "Автомобильные дороги", сообщила Соболь Znak.com.

В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы обязал Соболь, Алексея Навального и ФБК выплатить комбинату питания "Московский школьник" 87,6 миллиона рублей и удалить ролик о предприятии и некачественном питании в детских садах, поскольку, согласно решению судьи, в нем содержатся сведения, порочащие деловую репутацию компании.

После публикации видео ООО "Социальное питание "Центр" расторгло контракт с "Московским школьником". Суд решил, что авторы расследования должны компенсировать упущенную выгоду комбината питания. В ФБК предприятие связывают с "путинским поваром" Евгением Пригожиным, сам он связь с "Московским школьником" отрицает.

При этом на прошлой неделе бизнесмен перекупил долг Навального, Соболь и ФБК, теперь они должны Пригожину лично. Он заявил, что "намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей". Находящийся в больнице после предполагаемого отравления Навальный, по словам Пригожина, "должен ответить по всей строгости российского закона", если выйдет из комы и выживет. В конце июля Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за давления властей и миллионных долгов по искам.