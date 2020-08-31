Во время прений в Южном окружном военном суде прокурор Евгений Колпиков запросил сроки от 15 до 21 года колонии обвиняемым по делу об участии в религиозном движении "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщается на сайте движения "Крымская солидарность".

По информации правозащитников, Колпиков запросил 21 год колонии Мемету Белялову, по 20 лет колонии Тимуру Ибрагимову и Марлену Асанову, 19 лет колонии - Сейрану Салиеву, 17 лет и шесть месяцев колонии Эрнесу Аметову, по 17 лет колонии Серверу Мустафаеву и Эдему Смаилову и 15 лет колонии - Серверу Зекирьяеву. Асанову прокурор просил дополнительно ограничить свободу на 1 год 9 месяцев и назначить штраф в 800 тысяч рублей. Колпиков также попросил не возвращать семье Асанова арестованное имущество (к нему относится кафе "Салачик").

Как пишет "Крымская солидарность", прокурор запросил такие сроки "с учетом многочисленных позитивных характеристик от всех людей, которые были знакомы с подсудимыми, и с учетом смягчающих обстоятельств - многодетных семей".

В карточке дела на сайте суда говорится, что Асанова, Белялова и Ибрагимова обвиняют в организации деятельности террористической организации (часть 1 статьи 205.5 УК). Мустафаева, Салиева, Смаилова, Аметова, Зекирьяева - в участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). При этом всех фигурантов обвиняют в покушении на насильственный захват власти (часть 1 статьи 30, статья 278 УК).

Все обвиняемые - жители Бахчисарая, крымские татары по национальности. Шестерых из них задержали сотрудники ФСБ и арестовали в октябре 2017 года; еще через полгода задержали Смаилова и координатора "Крымской солидарности" Мустафаева.

Всех верующих обвинили в том, что они "проводили обучающие религиозно-политические занятия" и "распространяли идеи ХТ*".

В феврале 2019 года в отношении всех обвиняемых возбудили еще одно дело - о насильственном захвате власти. Адвокат Сергей Легостов рассказывал, что дело о захвате власти во всем государстве завели лишь на основании экспертной оценки учения исламской организации, а не из-за их конкретных действий. Так, программа ХТ* предусматривает объединение территорий с мусульманским населением в единое государство - халифат. Поскольку такие регионы есть и в России, то, по мнению следствия, обвиняемые, пропагандируя идеи ХТ*, "осуществляли деятельность, направленную на создание условий для насильственного захвата власти и насильственного изменения конституционного строя РФ".

Правозащитный центр "Мемориал" признал всех обвиняемых по этому делу политзаключенными.

Такой же статус людей, подвергшихся репрессиям по политическим мотивам, присвоен трем фигурантам "красногвардейского дела". Крымские татары Рустем Эмирусеинов, Эскендер Абдулганиев и Арсен Абхаиров были арестованы в феврале 2019 года. По версии следствия, не позднее 2017 года в Красногвардейском районе Крыма Эмирусеинов создал ячейку ХТ* (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ), а Абдулганиев и Абхаиров стали ее участниками (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). ФСБ утверждает, что обвиняемые изучали ислам, идеологию ХТ* и агитировали односельчан.

"Мемориал" считает незаконным объявление ХТ* террористической организацией в 2003 году. В решении Верховного суда, которым разом запрещается деятельность большой группы исламских организаций, ХТ* посвящен один абзац из трех предложений. В них не содержится никаких доказательств ее террористической деятельности.

За годы, прошедшие с принятия решения о признании ХТ* террористической организацией, к уголовной ответственности по обвинениям, связанным с участием в ней, были привлечены сотни мусульман. В настоящее время за решеткой находятся порядка 300 человек. После присоединения украинского Крыма к России в 2014 году жертвами преследования стали и местные мусульмане, не менее 60 из которых в настоящее время в связи с этим лишены свободы.

"Раскрытие" серийных дел, связанных с ХТ*, предельно упрощено, для достижения "высоких результатов" требуются минимальные усилия. Спецслужбы получили возможность многократно завышать показатели раскрываемости (собственную полезность), манипулируют представлениями о террористической угрозе, подменяют реальную антитеррористическую борьбу имитационной. В то же время, именно антитеррористическими соображениями объясняется принятие законов, ограничивающих права граждан. Таким образом, антитеррористические имитации работают на упрочение субъектами власти властных полномочий", - подчеркивал "Мемориал".

Несправедливость и незаконность преследования мусульман, обвиняемых в причастности к ХТ*, в Крыму усугубляется тем, что по украинскому законодательству эта организация легальна. "Согласно документам следствия, многие обвиняемые законно вступили в ХТ* еще до оккупации Крыма Россией. И само уголовное преследование по обвинениям в участии в деятельности ХТ* в Крыму, и методы его осуществления, на наш взгляд, нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, а также нормы обычного гуманитарного права", - подчеркнули в "Мемориале".

Большинство фигурантов этих дел - участники общественного движения "Крымская солидарность". Это объединение оказывает помощь крымским политзаключенным и их семьям. Оно ежедневно сообщает о нарушениях российскими силовиками прав человека в Крыму и выступает с критикой властей.