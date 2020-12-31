В Чечне 71-летнего адвоката обвиняют в хранении наркотиков

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Живущего в Грозном 71-летнего адвоката Сергея Маракова задержали в начале декабря якобы за мелкое хулиганство и арестовали на 10 суток. Затем СК обвинил его по статье о наркотиках, которые якобы у него нашли при задержании. Сам он говорит, что пакет "со специфическим запахом" ему подбросили в отделе полиции при задержании, сообщает "ОВД-Инфо".

Районный суд оставил адвоката под домашним арестом, но Верховный суд Чечни 25 декабря отправил дело на пересмотр и заключил адвоката под стражу до 17 января 2021 года. Маракова обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК).

Мараков работает в ставропольском филиале межрегиональной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург", но при этом живет в Чечне. Правозащитника задержали 8 декабря в Грозном. Первоначально ему вменили статью о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), и Ленинский суд Грозного назначил 10 суток административного ареста. По версии полиции, он "беспричинно выражался нецензурной бранью в адрес прохожих людей, на замечания не реагировал, вел себя вызывающе, чем вызвал своим поведением явное неуважение к обществу". 18 декабря Верховный Суд Чечни отменил решение райсуда об аресте "за существенные нарушения процессуальных требований". Однако Маракова оставили в спецприемнике до 21 декабря, на выходе из которого его снова задержали и отвезли на допрос в следственное управление Следственного комитета.

В тот же день, 21 декабря, против него возбудили уголовное дело уголовное дело по статье о хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК). 22 декабря Маракова привлекли в качестве обвиняемого. В этот период Ленинский райсуд дважды отправлял его под стражу на 72 часа.

25 декабря Ленинский суд Грозного заключил Маракова под домашний арест на два месяца до 21 февраля 2021 года. Суд запретил Маракову выходить за пределы места проживания в Грозном, кроме передвижения к следователю, в суд, в лечебные учреждения в случае острого заболевания, вести переписку и переговоры, в том числе через интернет. Именно это решение и отменил Верховный суд Чечни 29 декабря по протесту прокуратуры.

В постановлении о привлечении Маракова в качестве обвиняемого говорится, что 8 декабря силовики при проведении оперативно-профилактических мероприятий заметили подозрительного человека. При личном досмотре в 1-м отделе полиции у него изъяли черный полиэтиленовый пакет с "веществом растительного происхождения с запахом конопли". Экспертиза изъятого вещества показала, что это каннабис (марихуана) весом 201,7 грамм, написано в обвинении.

Мараков утверждает, что 8 декабря его задержали у подъезда собственного дома трое мужчин в штатском, заявившие, что они полицейские. У адвоката отняли документы и телефон, долго возили по отделам полиции и, в конце концов, привезли в Ленинский отдел.

Там Маракову, по его словам, подсунули по одежду черный пакет, кричали, что он якобы приобрел его у случайного прохожего и требовали назвать любое имя. Протокол на него не составляли, адвоката вызвать не позволяли. После ночи в отделе суд назначил ему арест якобы за мелкое хулиганство. 21 декабря следователь оформил его новое задержание и вызвал адвоката. В связи с плохим самочувствием Маракова доставляли в больницу, где оказывали первую помощь. По словам Маракова, у него предынфарктное состояние.

Мараков и его защита подали жалобы и заявления на незаконное действия полицейских в СК, прокуратуру, МВД России и Чечни.

Коллеги Маракова уверены, что действия полицейских связаны с профессиональной деятельностью адвоката. Издание "Адвокатская улица" опубликовало соответствующее заявление. Адвокатская палата Ставропольского края направила обращение руководителю Следственного комитета Чечни с требованием тщательной проверки обстоятельств задержания Маракова.