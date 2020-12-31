Расследователь из Bellingcat Христо Грозев выложил данные о перемещениях предполагаемых отравителей Алексея Навального из ФСБ. Как следует из документа, выложенного в открытый доступ в Google Docs, в списке есть две фамилии, которые не упоминались в расследовании The Insider, Bellingcat и других СМИ. Это работники института криминалистики ФСБ Василий Калашников и Дмитрий Лазаревич.

Документ, который выложил Грозев, разделен на списки по фамилиям: Осипов, Кудрявцев, Кривощеков, Швец и другие. По каждому из них собраны данные об их перемещениях, как на поездах, так и на самолетах, а также указаны пункты отбытия и назначения, дата и в некоторых случаях - номер рейса. К примеру, из документа можно узнать, что Константин Кудрявцев, с которым Алексей Навальный говорил по телефону, летал в 2014 году из Москвы в Махачкалу несколько раз. При этом выводов из списка Грозев не делает.

"Удалим только 2 поездки, по которым у нас есть текущие расследования, которые иначе могут быть подорваны", - написал Грозев в Twitter. Он также призвал пользователей добавлять комментарии в электронные таблицы, если они найдут "интересные совпадения". По словам Грозева, информация предназначена прежде всего для русскоязычных журналистов и расследователей.

По данным расследования изданий Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, операция по отравлению Алексея Навального была проведена группой из как минимум восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ.

В группу входили ученый-химик из ФСБ Станислав Макшаков, бывший врач, координатор группы Олег Таякин ("Тарасов"), бывший врач скорой помощи и военный врач Алексей Александров ("Фролов"), предположительно являющийся ключевым оперативником; Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, раньше работавший в Минобороны, Михаил Швец ("Степанов"), зарегистрированный по адресу Центра специальных операций ФСБ в Балашихе, и бывший сотрудник пограничной службы ФСБ Владимир Паняев.

Анализ предыдущих поездок членов этой группы показывает, что они начали следить за оппозиционером как минимум с января 2017 года, то есть сразу после того, как он объявил о своих планах участвовать в президентских выборах в России в 2018 году, и совершили 47 поездок по тем же направлениям, куда летел или ехал Навальный. Члены этой группы обычно путешествовали по два-три человека параллельными рейсами, смешивая не только состав своей команды, но также чередуя настоящие и поддельные имена.

После того, как ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты, слежка на время прекратилась, но в этом году возобновилась в полную силу. Данные о звонках членов группы, которые использовали свои обычные телефоны, показали два периода особенно высокой активности - вечером 16 августа и ночью 19 августа, перед самым отравлением Навального.

Предположительно отравители нанесли "Новичок" на белье политика, которое он сдавал в химчистку. Об этом заявил и Кудрявцев, с которым Навальный говорил по телефону под видом помощника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.