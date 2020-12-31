Чаще всего это имя Ахмата-Хаджи

Саид Мисарбиев / Wikimedia Commons

Журналисты Русской службы BBC нашли сотни улиц и переулков, носящих имена родственников главы Чечни Рамзана Кадырова - его детей, сестер, брата, родителей, племянников и т.д. - всего 346. Количество "кадыровских" улиц зависит от близости к значимым для семьи местам: чем ближе к родовым селам, тем больше.

Так, в Ножай-Юртовском районе, откуда родом тейп Кадыровых, улицы с этой фамилией есть в 48 из 53 сел и хуторов. В Шелковском районе на северо-востоке республики в 25 населенных пунктах всего четыре улицы имени Кадыровых.

В Бачи-Юрте Курчалоевского района есть девять улиц и переулков, носящих фамилии Кадыровых. Две из них носят имя А.Р. Кадырова. У главы Чечни есть двое сыновей с такими инициалами - 15-летний Ахмат и 13-летний Адам. Именем Ахмата назван новый спорткомплекс, торжественно открытый в селе Бачи-Юрт 25 декабря. В Курчалоевский район также входит родное село Кадыровых, которое два года назад было переименовано в Ахмат-Юрт - в честь погибшего отца Рамзана Кадырова.

В Бачи-Юрте есть улицы имени матери, отца, сестры и двух племянников главы региона, а также улица имени председателя парламента, ближайшего соратника Кадырова Магомеда Даудова. В селении Джалка, откуда родом депутат Госдумы Адам Делимханов, есть всего одна улица Кадырова, зато целых пять носят имена самого Делимханова, а также его четырех братьев, которые работают в различных силовых ведомствах Чечни.

В Чечне есть десятки сел, в которых всего одна улица носит имя Кадырова. Чаще всего это имя Ахмата-Хаджи, на втором месте по популярности сам Рамзан, затем - мать и дедушка нынешнего главы региона. Есть также улица Нижняя Кадырова и множество переулков.

В Грозном одной из последних инициатив мэрии стало переименование всех четырех районов города. Если жители столицы Чечни проголосуют за новые названия, то Ленинский район Грозного будет называться Ахматовским.

Родственники Рамзана Кадырова занимают различные руководящие посты в Чеченской республике, а некоторые из них назначены на высокие должности на федеральном уровне.