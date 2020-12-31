Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении, которое уже увидели жители Камчатки, назвал уходящий год "трудным для каждого из нас", сообщает "Интерфакс". 2020 год был отмечен тревогами, большими материальными сложностями, горькими утратами близких. Новый вирус изменил привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы.

В уходящем году, напомнил Путин, стране пришлось пройти через испытания, связанные в том числе с пандемией коронавируса. В этой связи глава государства призвал беречь сплоченность и выразил уверенность в восстановлении нормальной жизни и успешном решении новых задач, стоящих перед Россией.

Вместе с тем этот год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, подчеркнул Путин.

Он убежден, что россияне прошли 2020-й вместе, с достоинством, как и подобает единому народу.

Президент РФ напомнил, что важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь сплоченность - все это станет основой общих успехов в будущем.

В заключение президент напомнил о тех, кто не может быть за новогодним столом, поскольку находится в больнице. Также продолжают работать медики. Находятся на службе сотрудники экстренных служб, военнослужащие в горячих точках за рубежами России, миротворцы и боевые расчеты армии и флота.

"Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны", - сказал Путин.

Агентство ТАСС опубликовало полный текст послания президента.

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Всего через несколько минут 2020-й заканчивается.

Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти.

И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то - с горькими утратами близких, любимых людей.

Но, безусловно, уходящий год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами.

Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие - в наших сердцах, в нашем характере и поступках.

Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг - с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы.

Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания.

Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети - еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел - масштабных, на всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых.

Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка.

Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда.

Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем.

Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем, третьем десятилетии ХХI века.

Дорогие друзья!

Не все сейчас за новогодним столом. Еще много людей в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее.

К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве.

Так же неустанно, с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники экстренных служб, наши военнослужащие в горячих точках за рубежами России, наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота.

Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания.

Дорогие друзья!

Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны.

Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей.

Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом, наступающем, 2021 году!

С праздником, дорогие друзья!