В Петербурге полиция задержала сотрудников фирмы, организующей розыгрыши с "захватом спецназом"

Moscow-Live / Будишевский Николай

В Петербурге полиция задержала сотрудников фирмы, организующей розыгрыши с "захватом спецназом", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В полицию обратилось региональное управление Росгвардии, попросив дать работе фирмы правовую оценку.

"За определенную сумму клиент получает незабываемые впечатления, выступая в роли объекта силовой акции захвата спецназом. При этом для пущей достоверности сотрудники фирмы наряжены в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов", - рассказали в ГУ МВД.

В качестве экипировки ряженый спецназ использует штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощенные пистолеты Стечкина. Реальная операция захвата была проведена на АЗС на проспекте Шаумяна.

Сотрудники полиции и Росгвардии блокировали микроавтобус с псевдоспецназом и задержали двух актеров "в образе". Их привлекут к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов. Как уточняет "Комсомольская правда", им грозит штраф от 1000 до 1500 рублей и конфискация формы.