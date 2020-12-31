Руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД три года собирало секретные данные маршрутов движения первых лиц России через чаты в WhatsApp

rclassenlayouts / DepositPhotos

Руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД три года собирало секретные данные маршрутов движения первых лиц России через чаты в WhatsApp, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на двух бывших и одного действующего сотрудника Центра. Среди объектов госохраны, которых сопровождает спецбатальон, - президент, премьер, председатель Совфеда, руководство Совбеза, ФСБ, лидеры иностранных государств.

Центр спецназначения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД) входит в структуру МВД России. Он занимается профилактикой и контролем безопасности на дорогах на крупных международных мероприятиях, однако важнейшая его задача - сопровождать кортежи первых лиц страны. Вместе с ФСО и ведомственными службами безопасности сотрудники Центра расчищают маршруты и сопровождают кортежи так называемых объектов госохраны - от президента до руководителя ФСБ, а также лидеров иностранных государств, посещающих Россию.

В конце 2016 года командиром спецбатальона ЦСН БДД стал полковник полиции Анатолий Макаренков, который велел командирам всех восьми взводов спецбатальона собирать секретные данные о передвижениях первых лиц. Информацию об этом распоряжении подтвердили бывшие сотрудники Центра, а также один из нынешних его сотрудников, попросивший об анонимности.

Как сообщил в жалобе генпрокурору Игорю Краснову старший инспектор майор Василий Ветитнев, полковник требовал от каждого командира взвода создать совместный с подчиненными групповой чат в WhatsApp и передавать туда информацию из кодовой таблицы о своем местонахождении и передвижении объектов госохраны. Эти чаты с ежедневно обновляемыми данными о маршрутах первых лиц существуют уже три года. По словам сотрудников спецбатальона, в них числится более 200 человек.

В таблицах в чатах есть позывные объектов госохраны, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии инспекторов в экипажах сопровождения. По мнению Ветитнева, руководство Центра таким образом нарушило режим секретности и федеральный закон РФ "О государственной тайне", рискуя безопасностью руководства Российской Федерации и объектов государственной охраны, и его действия подлежат серьезному служебному разбирательству.

Ветитнев и действующий сотрудник спецбатальона отмечают, что их вынуждали передавать данные о кортежах первых лиц в WhatsApp под давлением, в том числе под угрозой лишения ежегодных премий. Сейчас майор судится в Мосгорсуде с МВД - в конце сентября его временно отстранили от службы, а в декабре того же года уволили под предлогом нарушений при работе с секретными сведениями. На сайте Мосгорсуда карточки дела нет в связи с секретностью предмета спора.

Ветитнев объяснил, что увольнение произошло после того, как начальник Центра Ермаков приказал ему вывернуть карманы и обнаружил у него бумажку с кодовой таблицей с расшифровкой сообщений о маршрутах. Ветитнев считает приказ незаконным, так как эти таблицы ему выдало начальство, он их никому не передавал, а требований выучить данные наизусть и уничтожить бумагу ему не предъявляли.

В иске он упирает на то, что таблицы используют все инспекторы спецбатальона при сопровождении кортежей первых лиц - это необходимая часть их работы, при передвижении на большой скорости тяжело вспомнить все коды маршрутов. А ошибка с расшифровкой кода угрожает безопасности первых лиц.

Сам Ветитнев связал отстранение со своим явным недовольством приказом о передаче данных о кортежах через WhatsApp. Судя по записи, имеющейся у Ветитнева, замначальника ЦСН БДД осведомлен о существовании подобных чатов, но отрицает, что давал приказ собирать данные о кортежах.

Ответа на жалобу в генпрокуратуру по существу Ветитнев за полтора месяца так и не получил - надзорный орган спустил жалобу на инстанцию ниже, в прокуратуру Москвы. Начальник Центра Валерий Ермаков отказался разговаривать с корреспондентом BBC, предложив направить запрос в управление общественных связей МВД

На практике секретные данные о передвижениях объектов госохраны должны передаваться по спецсвязи только сотрудникам Федеральной службы охраны и дежурному спецбатальона. Ветитнев предполагает, что Макаренков организовал сбор данных именно через командиров взводов, поскольку регулярные личные запросы к дежурному вызвали бы подозрения. Кроме того, многих знакомых по службе он привел в центр, собирая жалобы на нелояльных ему работников и постепенно увольняя их. В самом спецбатальоне затрудняются объяснить подоплеку интереса полковника к сбору секретных сведений. Сам Макаренков в ответ на вопросы подчиненных ссылался на усиление контроля за сотрудниками и антикоррупционные меры.

Как пояснил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, управления собственной безопасности МВД и ФСО должны разобраться, выясняет ли Макаренков только местонахождение подчиненных или интересуется маршрутами передвижения высших лиц. Если сведения о кортежах носят секретный характер, то руководству Центра грозит дисциплинарная ответственность и отстранение от службы.