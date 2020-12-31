Журналист "Коммерсанта" покаялся, что своей статьей спровоцировал внесение одной из поправок к Конституции

Moscow-Live / Акишин Вячеслав Мнение Арановского было опубликовано в январе 2020 года в связи с постановлением КС о праве жертв советских репрессий на возмещение отнятого государством жилья

Moscow-Live / Тихонов Михаил

Журналист "Коммерсанта" Александр Черных в итоговой колонке года рассказал о неожиданных последствиях одной своей статьи, написанной "просто потому, что надо было заткнуть дыру на полосе". Речь идет об особом мнении судьи Конституционного суда Константина Арановского о том, что СССР был "незаконно созданным" государством, и РФ не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти.

Мнение Арановского было опубликовано в январе 2020 года в связи с постановлением КС о праве жертв советских репрессий на возмещение отнятого государством жилья. Позиция судьи оставалась незамеченной, пока в середине февраля Черных не вытащил эту тему из личного запаса "консервов на черный день".

Особое мнение судьи КС перепечатали другие СМИ и несколько дней обсуждали в телевизионных ток-шоу. Вскоре после этого президент России Владимир Путин предложил, среди прочего, внести в Конституцию поправку о том, что РФ является "правопреемником Союза ССР на своей территории". По мнению журналиста, этой формулировки в обновленном Основном законе не было бы, если бы он не написал статью про особое мнение судьи Арановского.

"Меня пугает та скорость, с которой была предложена и принята спровоцированная мной поправка. Ну камон, нельзя переписывать Конституцию из-за одной газетной статьи", - пишет Черных. Еще одним последствием своей публикации он считает запрет на обнародование особого мнения судей, принятый по инициативе сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова.

"Думаю, дополнительных доказательств не нужно. Вот такая удивительная цепочка событий - пытался заткнуть дыру на газетной полосе, а в итоге сломал Основной закон. Оттого, что в кузнице не было гвоздя, судьи КС потеряли дар речи", - сетует Черных, называя эту историю "приговором российскому конституционализму".

Журналист отметил, что раньше россияне любили брать на митинги Конституцию, так как она "была символом, который пробуждал надежду" на то, что "однажды случится чудо и все наконец заработает как надо". Теперь же, считает Черных, участники акций вряд ли будут брать с собой текст конституции

"Магия пропала - теперь это не символ надежды, а просто тоненькая книжечка, напечатанная на плохой бумаге. Невозможно уважать Основной закон, который был переписан из-за одной случайной газетной статьи, и это только самая нелепая из причин", - резюмирует он.