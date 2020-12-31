Рамзан Кадыров назвал "ложью" информацию о том, что ингушей убили после замечания за отсутствие маски

chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил МВД, прокуратуре и Росгвардии провести проверку по факту обращения родственников двух уроженцев Ингушетии, которые были убиты в перестрелке с сотрудниками полиции в Грозном 28 декабря. Он потребовал "привлечь к ответственности по всей строгости закона за поддержку терроризма тех, кто поддержал убитых террористов", цитирует "Грозный Информ".

"Они поддержали убийц, даже не выразили соболезнования родственникам невинно погибшего. Если думают, что им такое поведение сойдет с рук, они ошибаются", - заявил Кадыров. Он назвал "ложью" информацию о том, что ингушей убили после сделанного замечания за отсутствие маски. По его словам, убитый при нападении сотрудник полиции Магомед Джабраилов "был подло заколот со спины".

Как сообщает "Кавказский узел", представители ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых, поначалу усомнившиеся в официальной версии о стрельбе в Грозном, признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика.

Они сообщили в своем новом видеообращении, что посмотрели видео с места событий, на котором четко видны действия убитых братьев-ингушей. По словам представителя тейпа, им сообщили, что родственники братьев после проведения беседы были отпущены домой.

28 декабря в центре Грозного произошла перестрелка. По версии чеченских властей, двое террористов с ножами попытались завладеть оружием сотрудников ППС. В результате один полицейский погиб, еще один получил ранение. Нападавшие были убиты.

Кадыров рассказал, что это уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн Тимурзиевы, которые "в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен". Представители ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых записали видеообращение к Кадырову, в котором потребовали от него доказательств того, что братья были террористами.