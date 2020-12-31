Всеволод Могучев

Всеволод Могучев / YouTube

Ленинский районный суд Екатеринбурга в четверг назначил 15 суток ареста последователю экс-схиигумена Сергия - Всеволоду Могучеву - за неповиновение сотруднику полиции, сообщает "Интерфакс". Решение - 15 суток административного ареста по ч.1. ст.19.3 КоАП РФ.

Адвокат арестованного Михаил Толмачев заявил, что не согласен с таким вердиктом. "Я считаю, что областной суд незаконно дал указание об утяжелении наказания моему подзащитному. В результате при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих он получил максимально возможную по этой статье меру наказания. Кроме того, на него оказывали давление. Его задержали 28 декабря, с этого времени он дома еще не был, его маршрут был - Следственный комитет, спецприемник, отдел полиции, прокуратура, Ленинский районный суд. Человек даже не мог элементарно привести себя в порядок, принять пищу. В больнице у него зафиксировали множественные ушибы, травмы, ему выдали листок нетрудоспособности, в это же время наше правосудие привлекает его к ответственности. В первый раз дело рассматривали ночью - это называется экстренное правосудие?" - заявил Толмачев.

Напомним, во вторник Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Могучева виновным в совершении правонарушения по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста. Но полиция обжаловала данное решение, сочтя его мягким.

Днем 30 декабря пресс-секретаря монастыря привезли в Ленинский районный суд по административному делу о неподчинении действиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП). Мужчине стало плохо в суде, и его увезла скорая помощь. Без его участия суд, рассмотрев материалы административного правонарушения, вынес ему наказание в виде пяти суток ареста.

В тот же день Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда, освободив Могучева сразу после заседания. Несмотря на судебный вердикт, силовики не отпустили Могучева, а увезли его в спецприемник для административных задержанных.

31 декабря полицейские привезли Могучева на повторное рассмотрения дела об административном правонарушении в Ленинский районный суд. Заседание пришлось отложить, так как задержанному стало плохо. Приехавшие врачи скорой помощи сначала госпитализировали его, но вскоре вернули в суд, объяснив, что причины для госпитализации нет.

Сам задержанный лежал на полу, на его лице ссадины, он говорил, что его пытаются запугать, чтобы он дал показания против отца Сергия.

Официально причина интереса правоохранительных органов к Всеволоду Могучеву до сих пор не названа. Предположительно, его задержали в связи с делом Романова, которого 29 декабря арестовали на два месяца. Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по части 3 статьи 110.1 УК РФ (склонение к самоубийству), по части 3 статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК РФ (самоуправство).

Сергий сначала был лишен сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, а затем в сентябре был отлучен от Церкви. Он не раз заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.