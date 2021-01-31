Москва, 31 января 2021 года

Фото: стоп-кадр видео МБХ медиа / Twitter

Около 15 участников акций протеста в Москве, прошедших в воскресенье, 31 января, могут быть привлечены к уголовной ответственности по делу о нападении на полицейских, сообщает ТАСС.

Правоохранители также установили личности еще 10 человек, которые во время несогласованных акций 23 и 31 января участвовали в противоправных действиях, в том числе в нападении на полицейских. "Установлены личности еще приблизительно 10 человек", - сказал собеседник агентства.

Все они будут привлечены к уголовной ответственности по по ч.1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)

Кроме того, Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил по этой же статье 318 УК РФ дело в отношении мужчины, который сегодня в 12:20 на Пионерской площади кулаком ударил по шлемам двух полицейских. В ведомстве утверждают, что участник акции протеста причинил бойцу ОМОН "физическую боль и телесные повреждения". "В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержан мужчина", - говорится в распространенном сообщении. В настоящее время решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при Путине Валерий Фадеев сегодня вообще заявил, что все эти протесты являются провокацией. И решил выступить в защиту силовиков, заявив, что у протестующих была "избыточная степень агрессии".