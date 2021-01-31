31 января, в воскресенье, в городах России с утра начались повторные массовые протестные акции, вызванные, в том числе, арестом оппозиционного политика Алексея Навального. Волна протестов в России началась 23 января. Тогда, по данным оппозиции, акции прошли более чем в 110 городах по всей России, в них приняли участие до 300 тысяч человек. Всего, по сведениям портала "ОВД-инфо", было задержано более 4000 человек. Возбуждено около полутора десятка уголовных дел: о призывах к митингу, хулиганстве и умышленном повреждении имущества, а также о перекрытии дорог и вовлечении подростков в политику, о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Еще несколько участников стали фигурантами уголовных дел о насилии в отношении представителя власти.

31 января в Москве власти ввели беспрецедентные ограничительные меры: с субботы, 30 января, закрыта Красная площадь и весь музейный комплекс, изменены маршруты движения наземного транспорта, закрыты семь станций метро, расположенных в историческом центре города, ограничено движение пешеходов. Мэрия Москвы также ограничила в этот день работу находящихся в центре города кафе, ресторанов и баров. Как заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, никаких компенсаций владельцам не предусмотрено. Кроме того, в некоторых кварталах города ограничена продажа алкоголя в любой таре и напитков в стеклянной таре.

- ХРОНИКА протестов в столице и других городах страны



Ограничения вводятся на 31 января и в других городах России. В Санкт-Петербурге металлические ограждения установлены на площади Восстания, у ТРК "Галерея", у Московского вокзала, у вестибюля станции метро "Площадь Восстания", у стелы на площади Восстания. На Сенатской площади, откуда 23 января стартовали протестующие, также выставлены заграждения. Заграждения у станции метро "Гостиный двор" и напротив лютеранского собора Петра и Павла Петрикирхе. Такие же конструкции приготовлены для развертывания на Большой Конюшенной улице, канале Грибоедова, пешеходной части Большой Морской (от Невского до Дворцовой площади). Аналогичное "спецобрудование" выставлено и вдоль главной магистрали Петербурга. Невский проспект, на участке от площади Восстания до Дворцовой, патрулируют десятки бойцов Росгвардии. По мере приближения к Александровской колонне концентрация правоохранителей растет, сотрудники силовых структур стоят с промежутком примерно 2-3 метра. Сама Дворцовая площадь перекрыта.

В Нижнем Новгороде введены ограничения в работе метрополитена - станция метро "Горьковская" в воскресенье открыта для обслуживания пассажиров только с 16 часов по московскому времени. Официально сообщается, что закрытие связано с ремонтными работами, а также запланированной антиковидной обработкой помещений станции.

В центре Перми установлены ограждения на площади у Пермского академического "Театра-Театра". В Министерстве территориальной безопасности Пермского края заявили, что ограждения вокруг площади установлены "в целях недопущения порчи имущества как самого здания, так и прилегающей территории", а также для того, чтобы "избежать скопления людей, что важно в период противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения социального дистанцирования".

Хроника протестов в столице и других городах страны:

11:00. В Москве на Чистых прудах задержали еще одного человека, сообщает "МБХ медиа". По подсчетам издания, в центре города задержаны как минимум восемь прохожих.

10:55. На Чистых прудах и Трубной площади в Москве силовики останавливают прохожих и досматривают сумки. Продолжаются точечные задержания. Сотрудники полиции передают по рации требование проверять доставщиков еды на запрещенные предметы, а также проверять прохожих, "преимущественно группы молодежи", сообщает корреспондент с Пушкинской площади.

10:50. В Перми в центре города конная полиция патрулирует улицы. Установлены металлические ограждения.

В Перми силовики следят за протестующими верхом на лошадях



Фото: "Урал. МБХ медиа" pic.twitter.com/IEPqBJzlRR — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

10:51. В Москве на Чистых прудах задержали седьмого человека. Силовики выборочно останавливают и задерживают прохожих, не объясняя причин.

10:47. В Уфе задержали лидера башкирского объединения "Аркадаш" Валиахмета Бадретдинова, который держал в руках Конституцию.

10:46. В Тюмени в акции в поддержку Алексея Навального участвуют около тысячи человек.

10:44. В Москве на Чистых прудах задержали еще двоих людей. Всего в центре столицы как минимум шестеро задержанных.

10:35. В Улан-Удэ на акции задержали как минимум троих журналистов. Общее количество задержанных пока неизвестно, сообщил "Сибирь. МБХ медиа" активист Зуртан Халтаров. Среди задержанных оказались режиссер Артем Бурлов, правозащитница Надежда Низовкина, журналисты Наталья Филонова, Евгения Балтатарова, Лилия Донская, активистка Светлана Лозовская, а также 14-летний подросток. Балтатарову уже отпустили.

10:34. В Москве на Чистых прудах задержали еще одного человека. Всего в столице как минимум четверо задержанных.

10:28. На акции во Владивостоке силовики задержали как минимум 100 человек. Об этом "МБХ медиа" сообщила адвокат Полина Сидельникова.

10:23. В Оренбурге прошли первые задержания, "Эхо Москвы в Уфе" сообщает о двух задержанных. Среди них - 16-летний подросток, который, по мнению силовиков, организовал акцию, и бывший активист штаба Навального. Сейчас подростка вместе с родителями везут в отдел полиции N1.

10:22. В Екатеринбурге в акции в поддержку Алексея Навального участвует больше тысячи человек, передает корреспондент "Урал. МБХ медиа". Протестующие скандируют "Отпускай!".

10:21. В Челябинске для разгона протестующих во время акции в поддержку Алексея Навального привлекли спецназ, передает корреспондент "Урал. МБХ медиа". Силовики перегородили проспект Ленина по направлению к памятнику Курчатову.

В Челябинске для разгона протестующих привлекли спецназ, передает корреспондент "Урал. МБХ медиа". Силовики перегородили проспект Ленина по направлению к памятнику Курчатову https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/cRNhXNE0XD — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

10:20. В центре Москвы на данный момент силовики задержали как минимум трех человек.

10:15. В Москве со станции метро "Пушкинская" закрыт выход на Пушкинскую площадь, которая полностью оцеплена силовиками.

10:12. В Тюмени силовики выстроились в цепочку около здания "Технопарка". На акцию в поддержку Алексея Навального уже пришли более 250 человек.

10:10. Обыски проходят в квартире координатора штаба Навального в Белгороде Максима Климова, который находится под арестом, а также у художника и журналиста Михаила Пищулина.

10:05. В центре Москвы на Чистых прудах второе задержание. Силовики задержали прохожего.

10:04. В Москве на Чистых прудах задержали мужчину. Причину они не объяснили, силовики несколько раз ударили его по ногам.

09:55. В Новокузнецке задержаны фотограф Виль Равилов и активист Владимир Шехтман. "Сперва спросили документы, затем сказали, что надо установить нашу личность. Сказали, что на 10 минут. Мы зашли в автобус, оказывается сейчас поедем в какой-то отдел, в какой не говорят", - сказал Равилов.

09:46. В Екатеринбурге начались задержания - первым задержали мужчину, воткнувшего в снег плакат со словами "Пора провести обыск в голове у президента", сообщает Znak.

09:36. В Хабаровске опровергли информацию о задержании депутата Максима Кукушкина.

09:35. В Челябинске полиция задержала координатора местного отделения движения "Весна" Александра Кашеварова, сообщил координатор челябинского отделения "Открытой России" Денис Ибрагимов.

09:15. На акциях протеста по всей России задержали как минимум 145 человек, большинство (76) - во Владивостоке, сообщает "ОВД-Инфо".

09:06. В Новокузнецке силовики задержали как минимум 20 протестующих. "Сейчас превентивно задерживают вообще всех, кто пытался подойти к месту сбора. Забивают полные автобусы и разводят по разным районам города", - сообщил активист Федор Регузов.

09:05. В Хабаровске задержали как минимум 13 участников акции, в их числе - депутат Максим Кукушкин.

09:00. В Иркутске начались задержания. Среди задержанных - журналист Андрей Темнов, одного из протестующих увезли с площади на скорой.

08:45. В Улан-Удэ полиция во время митинга задержала правозащитницу Надежду Низовкину, которая защищала задержанных на акции 23 января, после чего сама попала под административное дело по ч.2 ст.20.2 КоАП.

08:35. В Петропавловске-Камчатском полиция расставила автозаки вдоль предполагаемого маршрута шествия. Около 60 протестующих собрались на Театральной площади, после чего силовики задержали шесть человек.

08:30. В Новосибирске в шествии участвует около двух тысяч человек. За людьми следуют автозаки и ОМОН. Силовики перегородили Красный проспект, после чего шествие свернуло на Советскую улицу.

08:25. В Кемерове место сбора участников акции перегорожено, идет уборка снега. Ближайшие магазины, аптеки и салоны связи закрыты.

08:20. В Иркутске полицейские с двух сторон окружили около 300 протестующих. Позже сотрудники полиции все-таки пропустили толпу, участники акции пришли к зданию областного правительства. Задержан иркутский активист Павел Харитоненко. Ему вменяется нарушение порядка организации акции. "Ждем защитников, думаю, будут арестовывать", - сказал Харитоненко.

08:10. Во Владивостоке несколько десятков участников акции собрались в центре города. Акция продлилась около полутора часов, сообщает VL.ru. По данным ОВД-Инфо, полиция задержала около 30 человек. Позже около сотни человек вышли на лед Японского моря во Владивостоке. Они водили хороводы и скандировали "Путин - вор", "Аквадискотека", "Свободу Навальному!". Несколько сотрудников ОМОН в тяжелом обмундировании также сошли с берега, передает SOTA.

08:00. В Хабаровске на акции в поддержку Алексея Навального в центре города собрались несколько десятков человек. Полиция задержала несколько участников, пишет DVhab.ru. В их числе есть журналисты, в частности был задержан корреспондент "Новой газеты".