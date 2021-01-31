Союз журналистов России (СЖР) зафиксировал не менее 35 задержаний сотрудников СМИ на акциях протеста в защиту Алексея Навального, проходящих в воскресенье, 31 января, во многих десятках городов России.

"По состоянию на 15:30 мск по России задержано 35 работников СМИ. Больше всего в Санкт-Петербурге - восемь журналистов. Большинство журналистов отпущены после проверки документов", - сообщил РИА "Новости" глава СЖР Владимир Соловьев.

Председатель СЖР также призвал правоохранителей не задерживать журналистов на акциях. По его словам, он намерен вновь "об этом говорить с руководством МВД". Соловьев добавил, что если человек в жилете, на котором написано "Пресса" и предъявляет редакционное удостоверение, то его нельзя задерживать.

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Во время предыдущих акций протеста 23 января по России было задержано порядка 40 журналистов, но почти все они были сразу отпущены после проверки документов, говорил ранее Соловьев. "Несколько человек получили ранения во время столкновений, но не тяжелые, у кого-то была разбита техника", - отметил глава Союза журналистов.

СЖР намерен разобраться во всех известных случаях, когда журналисты пострадали при выполнении своего профессионального долга, пообещал глава Союза журналистов. Он заявил, что при необходимости Центр правовой защиты журналистов готов оказать помощь пострадавшим. В целом, по его словам, в подавляющем большинстве случаев журналистам никто не мешал освещать акции.