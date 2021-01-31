В Санкт-Петербурге на митинге протеста в поддержку Алексея Навального задержали рэпера Оксимирона (Мирона Федорова), сообщает телеканал "Дождь".
Менеджер Оксимирона Евгения Муродшоева подтвердила "МБХ медиа" задержание рэпера. "Да, это действительно так. Он на связи, его везут в 19 отдел полиции", - сообщила она.
Отметим, что Оксимирон вышел на акцию протеста в свой день рождения.
Всего в Санкт-Петербурге к 14 часам было задержано около 100 человек, сообщает "ОВД-Инфо".
В автозаках оказались и несколько представителей СМИ, в их числе - корреспонденты "Московского комсомольца" Анастасия Семенович, "Коммерсанта" - Олег Дилимбетов и "Новой газеты" - Серафим Романов и Денис Коротков. Последнего вскоре после задержания отпустили.
В Питере на митинге задержали Оксимирона, который вышел протестовать в свой день рождения. Оксиморон ван лав https://t.co/OUoJW5gQhZ— Наташа Зотова (@natashazotova) January 31, 2021