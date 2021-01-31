В Санкт-Петербурге полиция применила слезоточивый газ против протестующих на Сенной площади, после того как толпа попыталась отбить задержанных

Фото: Avtozak LIVE / Telegram

В Санкт-Петербурге полиция применила слезоточивый газ против протестующих на Сенной площади, после того как толпа попыталась отбить задержанных.

Кроме того, на Бородинской улице идут жесткие задержания. ОМОН вылавливает людей, отставших от основного шествия.

Как сообщает "Фонтанка", именно на Бородинской были зафиксированы первые пострадавшие. Одного из участников акции полицейские при задержании ударили электрошокером, и мужчина потерял сознание. В бессознательном состоянии его отнесли в автозак, где у пострадавшего начались судороги. Мужчину поливали водой, пытаются откачать, сообщает телеканал RTVI.

⚡️⚡️⚡️в Петербурге против людей используют электрошокеры.



Видео: RTVI pic.twitter.com/l0BqXUFsMA — Snob (@snob_project) January 31, 2021