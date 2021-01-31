В Москве тысячи участников акции протеста, выдвинувшись от станции метро "Красные ворота" в сторону Комсомольской площади, вышли на проезжую часть, парализовав движение транспорта.
После того, как силовики выдавили протестующих с Сухаревской, толпы людей человек двинулись вдоль Садового кольца к Красным воротам, а затем на Комсомольскую площадь. Там к 13 часам собрались несколько тысяч человек. ОМОН начал задержания на площади трех вокзалов.
У бизнес-центра "Каланчевский" неизвестные в штатском попытались задержать нескольких человек. Москвичи попытались их отбить.
К 13:50 площадь перед метро "Комсомольская" в Москве была полностью зачищена сотрудниками ОМОН.
Садовое кольцо. pic.twitter.com/J6XT2aEihx— ♠️♥️Jöke♦️♣️ (@Jok_Pox) January 31, 2021
Прямо огромное количество людей на трёх вокзалах. Подходят несколько колонн. Ментов тоже много но пока не лезут pic.twitter.com/E6HnT1S3Vv— Андрей Пивоваров (@brewerov) January 31, 2021
В Санкт-Петербурге протестующие также вышли на проезжую часть. Улица Правды и Звенигородская стали на время пешеходными.
К 13 часам участники акции в Питере стали покидать Пионерскую площадь. Сотни людей двинулись в сторону Московского проспекта, скандируя лозунги о свободе в свободной стране.
Как сообщает "Фонтанка", сторонники Алексея Навального пробыли у Театра юного зрителя не больше часа. В пиковый момент число несогласных достигало двух тысяч человек. Полиция выборочно задерживала протестующих, иногда - с применением дубинок. На Звенигородской улице также идут задержания.
В Петербурге протестующие вышли на проезжую часть и идут по ней pic.twitter.com/5BckWzQz9r— Дождь (@tvrain) January 31, 2021
В Петербурге протестующие идут шествием, вышли на проезжую часть Звенигородского проспекта— Медиазона (@mediazzzona) January 31, 2021
Фото: "Медиазона"https://t.co/hTFnbJ7Nsu pic.twitter.com/EZHWaDhC5X