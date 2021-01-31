В данный момент полиция зачищает дворы на Русаковской улице, напротив Стромынского переулка. Протестующих ищут в подъездах жилых домов

Фото: стоп-кадр видео МБХ медиа / Twitter Тысячи человек, вышедшие на улицы Москвы в воскресенье, 31 января, дошли до "Матросской тишины", где содержится арестованный Алексей Навальный. Полиция перекрыла Русаковскую улицу живой цепью, чтобы протестующие не смогли добраться до СИЗО. Люди скандируют: "Свободу"

Фото: стоп-кадр видео МБХ медиа / Twitter

Тысячи человек, вышедшие на улицы Москвы в воскресенье, 31 января, дошли до "Матросской тишины", где содержится арестованный Алексей Навальный. Полиция перекрыла Русаковскую улицу живой цепью, чтобы протестующие не смогли добраться до СИЗО. Люди скандируют: "Свободу". В доме напротив включили песню Виктора Цоя "Перемен".

Около СИЗО сразу же начались массовые задержания.

Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", Росгвардия перекрыла подходы к СИЗО "Матросская тишина". В одной из колонн в направлении СИЗ шла супруга содержащегося там под стражей Алексея Навального. Однако Юлия Навальная очень быстро была задержана.

Полиция начала зачищать дворы на Русаковской улице, напротив Стромынского переулка. Протестующих ищут в подъездах жилых домов. "Медуза" сообщает, что ОМОН ворвался в дом культуры Русакова и вытаскивает оттуда людей. На самой Русаковской улице идут жесткие задержания, строй в 4 ряда выталкивает людей с улицы.

После призыва штаба Навального к протестующим идти обратно к центру города большие колонны людей направились от СИЗО "Матросская тишина" в сторону Сокольников.