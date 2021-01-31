В Москве бойцы ОМОН задержали в районе метро "Сухаревская", куда штаб Навального перенес начало протестного шествия, задержали члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), профессора, заведующего кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ Николая Сванидзе

Фото: sotavision / YouTube.com

Не дожидаясь начала массовых шествий протеста в Москве силовики начали задержания их возможных участников. Очевидцы событий сообщают, что массовые задержания идут на Чистых прудах, на Сухаревской площади и Красных воротах. Всего в столице уже задержаны не менее 100 человек.

В Москве бойцы ОМОН задержали в районе метро "Сухаревская", куда штаб Навального перенес начало протестного шествия, задержали члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), профессора, заведующего кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ Николая Сванидзе.

"Сижу в автозаке в хорошей компании. Мне вменили, что я стою. Подошли, вежливо взяли под белы руки и отвели в автозак. Сопротивления я не оказывал. Я просто стоял в компании своих коллег по Совету по правам человека. Я пытался представиться, меня никто не слушал. Полицейские при задержании не представились", - сообщил Сванидзе изданию "Подъем", отметив, что в качестве члена СПЧ наблюдал за происходящим. Позднее Николая Сванидзе отпустили.

ОМОН в Москве схватил члена СПЧ Николая Сванидзе.



Видео: VTimes. pic.twitter.com/L9CZjSvirZ — SOTA (@SotaVision) January 31, 2021

Также ОМОН задержал депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Евгения Ступина. Он успел только выйти из метро "Красные ворота" и дать интервью. Задержанного депутата вначале поводили по нескольким автобусам, прежде, чем нашли место, передает "Эхо Москвы".

❗Задержан депутат Мосгордумы Евгений Ступин pic.twitter.com/M5QqYbNYr2 — Эхо Москвы (@EchoMskRu) January 31, 2021

Я задержан на Сухаревской. В полном автозаке сейчас. pic.twitter.com/h4uuT9N5yb — СТУПИН ЕВГЕНИЙ (@advokat_stupin) January 31, 2021

Всего у "Сухаревской" и у "Красных ворот" были задержаны не менее 90 участников запланированной акции. Среди них - корреспондент "Открытых медиа" Дмитрий Балашов, а также три подростка. На Сухаревской площади около 10 автобусов Росгвардии.