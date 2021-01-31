Позднее в Петербурге один из полицейских направил табельное оружие (пистолет) в стороны преследовавших его участников акции протеста. Но выстрела не последовало, силовик во время пришел в себя и убрал оружие. Однако видеокадры этого напряженного момента противостояния разошлись по Сети

Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.Ру Момент задержания журналиста Тимура Хаджибекова на Сенной площади, 31 января 2021 года

Фото: стоп-кадр видео Юлии Гильмшиной

Массовые акции протеста, проходящие 31 января во многих городах России, не обошлись без инцидентов, в результате которых пострадали люди.

Как сообщает проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на одного из задержанных на акции во Владивостоке, полицейский ранил его в ногу из травматического оружия.

Задержанные жаловались на применение электрошокеров и избиения также в Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Москве. Против них также применяли слезоточивый газ и дубинки.

В Санкт-Петербурге на акции протеста на Бородинской улице во время задержания в отношении протестующих полиция применила электрошокеры. Один мужчина потерял сознание, силовики занесли его в автозак. Полицейский с элетрошокером также грозил применить его по отношению к журналистам.

Позднее в Петербурге один из полицейских направил табельное оружие (пистолет) в стороны преследовавших его участников акции протеста. Но выстрела не последовало, силовик во время пришел в себя и убрал оружие. Однако видеокадры этого напряженного момента противостояния разошлись по Сети.

Как отмечает "Фонтанка", инцидент произошел на Сенной площади, когда несколько молодых людей толкнули полицейских и стали бросать в них снежки. У одного правоохранителя слетел головной убор, после чего он и достал табельный пистолет.

Петербургский полицейский достал табельный пистолет и направил его на толпу, пока отходил назад.



Видео "Фонтанки"



Трансляция: https://t.co/MFO57vtmZd pic.twitter.com/B8opwhPXLs — TJ (@tjournal) January 31, 2021

В Москве полиция также применила против протестующих электрошокеры. Это произошло на улице Русаковской, когда люди направились к СИЗО "Матросская тишина", где содержится арестованный Алексей Навальный. Как сообщают "Важные истории", мужчина, к которому применили электрошокер, потерял сознание - и его унесли в автозак.

В Москве применили электрошокер к задержанному на ул. Русаковской, сообщают "Важные истории". Человек потерял сознание - и его унесли.



Видео: "Важный истории" pic.twitter.com/z7omh0tIu0 — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021

Кроме того, в Москве в Вознесенском переулке, недалеко от Тверской улицы, загорелась полицейская машина, сообщает Baza. Причина возгорания неизвестна, машину быстро потушили. Источник РИА "Новости" утверждает, что микроавтобус полиции поджег кто-то из протестующих. О пострадавших не сообщается.