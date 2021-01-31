В Хабаровске и Владивостоке в воскресенье, 31 января, прошли массовые акции протеста в поддержку политика Алексея Навального.

Акции также прошли в Иркутске, Новосибирске, Томске, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске, Магадане, Красноярске.

В Новосибирске протестующие организовали шествие, в котором, по оценке "Тайга.Инфо", приняли участие больше тысячи человек.

Во Владивостоке, где было задержано более 115 человек, протестующие вышли на лед Амурского залива и водили хоровод - ОМОН к ним вначале не подходил из-за тяжелой амуниции. В итоге силовики все же вышли на лед на Спортивной набережной и задержали, предварительно, около 100 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя правительства Приморья.

По данным "ОВД-Инфо", к 14:00 по московскому времени на акциях по всей России было задержано минимум 1640 человек, 164 из них - в Красноярске, 118 - во Владивостоке, 100 - в Новосибирске.