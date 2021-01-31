На акциях протеста в защиту Алексея Навального, проходивших в воскресенье, 31 января, во многих десятках городов России, задержаны 4027 человек. И это далеко не окончательные данные. Таким образом, задержания на акциях 31 января стали рекордными за всю новейшую историю протестного движения России. Как сообщает "ОВД-Инфо", на 18:40 по московскому времени в 85 городах России задержаны за участие в протестах минимум 4132 человека. Из них 1220 - в Москве, 890 - в Петербурге.

Что касается оценок количества людей на акциях в столице и других городах, то оно пока не поддается подсчету, так как в крупных городах шествия и акции были рассредоточены по многим улицам из-за многочисленных перекрытий. Хотя МВД заявило всего о двух тысячах участников в Москве, в реальности людей вышло гораздо больше. Напомним, Роскомнадзор пригрозил миллионными штрафами и блокировками за "завышенные" оценки численности протестующих.

Сеть штабов Алексея Навального анонсировала митинги в 142 городах страны. Еще десятки акций солидарности прошли за рубежом. В Москве и Петербурге противостояние было самым жестким: газ, электрошокеры, дубинки, есть пострадавшие. Из-за перекрытия центральных улиц организаторы несколько раз меняли точки сбора и маршруты шествий. В итоге в Москве тысячи людей прошли колоннами вдоль Садового кольца от Сухаревской площади до метро "Красные ворота". Затем собравшиеся отправились к СИЗО "Матросская тишина", где содержится подл арестом Алексей Навальный. Оттуда шествие двинулось в сторону площади трех вокзалов, где акция и завершилась примерно в 17 часов. На всем пути следования мирных протестующих массово задерживали сотрудники правоохранительных органов, которых на улицам Москвы сегодня было больше, чем участников протестов.

В некоторых городах страны сегодня на акции вышло гораздо больше людей, чем неделю назад, 23 января. Больше участников собрали протесты в Екатеринбурге и Новосибирске. В шествии по Екатеринбургу приняли участие семь тысяч человек, а в Новосибирске на улицы вышло пять тысяч человек, сообщает "Медуза".

В Петербурге против демонстрантов сегодня применяли газ и электрошокеры, запугивали табельным оружием. Выйти на Невский проспект демонстрантам так и не удалось, однако они прошли шествием от Театра юного зрителя до здания Законодательного собрания города - и обратно. Примерно в середине этого маршрута - на Сенной площади - полиция применила слезоточивый газ. Это произошло после того, как участники акции попытались отбить задержанных. Там же один из полицейских направил на митингующих табельный пистолет. Кроме того, сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОНа били людей дубинками.

Жесткие задержания также проходили в регионах. Свыше 100 человек были задержаны в Красноярске, Нижнем Новгороде, Твери, Владивостоке, Новосибирске. Во многих регионах силовики жестоко обращались с задержанными. Так, во Владивостоке, по данным "Новой газеты", в одного из задержанных стреляли из травматического оружия. Однако в местном УМВД это опровергли.

В Казани силовики укладывали задержанных лицом в снег у стены местного кремля. На десятки из них составили протоколы по ч.6.1 ст.20.2 КоАП РФ за создание помех движению транспорта. Задержанных оставили на ночь в отделах полиции. Тем, кому не осталось места в отделах, отвезли в изоляторы временного содержания. Там же в Казани четырех задержанных студенток в отделе полиции заставили раздеться до нижнего белья.

Среди задержанных на акциях протеста 31 января оказалось и много журналистов. Но если неделю назад в списках задержанных репортеров и корреспондентов было более 40 человек, то сегодня их оказалось почти в два раза больше. Профсоюз журналистов и работников СМИ сообщил, что на акциях протеста 31 января в 31 российском городе задержали не менее 82 журналистов. Как и 23 января полиция задерживала репортеров, несмотря на то, что они были в специальных жилетах с надписью "Пресса" и показывали пресс-карты и редакционные удостоверения. Некоторых - например, фотографа Георгия Маркова из Петербурга - избили при задержании. А к журналисту "Медузы" и "Сноба" Ивану Клейменову применили электрошокер, у него травма головы.