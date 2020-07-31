Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 482 случая в 84 регионах. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, всего в России зарегистрирован 839 981 случай коронавирусной инфекции. Лечение продолжают 187 608 пациентов

Стопкоронавирус.рф В Москве зарегистрированы 695 новых случаев заболевания за сутки, умерли 14 человек, выздоровели 1 260 пациентов

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 482 случая в 84 регионах. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, всего в России зарегистрирован 839 981 случай коронавирусной инфекции. Лечение продолжают 187 608 пациентов.

За сутки умер 161 человек, за время распространения коронавируса скончались 13 963 человека. Выздоровели за сутки 8 755 человек, всего вылечились 638 410 пациентов.

В Москве зарегистрированы 695 новых случаев заболевания за сутки, умерли 14 человек, выздоровели 1 260 пациентов. Еще 210 новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Свердловской области, 171 - в Ханты-Мансийском АО, 159 - в Санкт-Петербурге, 150 - в Московской области, по 145 - в Нижегородской области и Красноярском крае, 140 - в Иркутской области, 139 - в Мурманской области, 133 - в Ростовской области.

Также 125 новых случаев зафиксировано в Омской области, 117 - в Челябинской области, 114 - в Ставропольском крае, по 112 новых диагноза в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком АО, 111 - в Алтайском крае, 106 - в Оренбургской области, 105 - в Новосибирской области, 104 - в Приморском крае, 100 - в Ульяновской области.

В других регионах России суточный прирост не превышает 100 случаев. Так, в Саратовской области заболели 98 человек, в Краснодарском крае - 96, в Волгоградской области - 90, в Тюменской области - 89, в Воронежской области - 88 человек, в Кемеровской области - 74, в Пермском крае - 70, в Ульяновской области - 69 человек, в Кировской области - 66, в Сахалинской области - 61, в Якутии - 60 человек, 59 человек заболели в Томской области.

В Коми заболели 44 человека, в Дагестане и Самарской области - по 43 человека, в Белгородской и Псковской областях - по 42, в Чувашии - 40, в Ленинградской области - 39, в Ярославской области - 38, в Курганской области и Бурятии - по 35, в Башкирии - 34, в Мордовии, Адыгее и Татарстане - по 33, в Калмыкии - 32, в Тамбовской, Костромской, Астраханской и Орловской областях - по 31, в Карелии, Тульской, Тверской и Брянской областях - по 30, в Рязанской области и Тыве - по 29, в Амурской и Вологодской областях - по 28, в Курской области и Камчатском крае - по 26, в Калужской и Ивановской областях - по 25, в Ингушетии, Смоленской и Владимирской областях - по 23, в Республике Алтай - 22, в Калининградской области - 21 человек.

По 19 человек заболели в Магаданской области и Удмуртии, по 18 - в Хакасии и республике Марий Эл, 17 - в Новгородской области, 15 - в Кабардино-Балкарии, 14 - в Чечне и Липецкой области, по 13 - в Северной Осетии и Крыму, 11 - в Забайкальском крае, 9 - в Карачаево-Черкесии. Два человека заболели в Еврейской АО, по одному - в Севастополе и Ненецком АО, в Чукотском автономном округе новых случаев заболевания не обнаружено.