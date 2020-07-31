Дмитрий Артюхов

Правительство ЯНАО Ситуация с COVID-19 в ЯНАО

Стопкоронавирус.рф

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в своих аккаунтах в соцсетях рассказал, что заболел коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции. Тесты на инфекцию показали положительный результат. Запланированные поездки по региону губернатор отложил, передает ТАСС.

"В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома", - написал самый молодой губернатор России "ВКонтакте".

"Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе. На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы", - добавил он, обращаясь к жителям.

Напомним, на 31 июля в ЯНАО выявили за сутки 112 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в округе заболели 11 016 (77 человек скончались).

В пресс-службе правительства агентству уточнили, что глава региона проходит тестирование регулярно, не реже одного раза в неделю, последний тест дал положительный результат. "Губернатор чувствует себя хорошо и переносит заболевание в легкой форме", - добавили в пресс-службе.