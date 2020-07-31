Moscow-Live.ru В результате аварии на трассе "Таврида" в Крыму погибли восемь человек, еще семеро пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС. Среди пострадавших оказались двое детей

Moscow-Live.ru

В результате аварии на трассе "Таврида" в Крыму погибли восемь человек, еще семеро пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС. Среди пострадавших оказались двое детей.

Микроавтобус врезался в грузовик на трассе около 6:00 рядом с селом Русаковка под Белогорском. По предварительным данным, его водитель уснул за рулем. Как сообщил источник "Интерфакса", водитель не соблюдал режим сна и отдыха. Признаков того, что он мог быть пьян, не обнаружено.

Очевидцы говорят, что грузовик "КамАЗ" с прицепом стоял на обочине, когда в него врезался микроавтобус.

По данным источника, микроавтобус Mercedes Sprinter был зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае. "Водитель занимался частным извозом", - добавил собеседник. По предварительной версии, микроавтобус направлялся из Краснодара в Севастополь.

Из-за аварии движение по трассе не нарушено, пишет ТАСС со ссылкой на главу Белогорского района Крыма Галину Перелович. На месте происшествия работают 35 спасателей и 16 единиц техники, передает "КрымИнформ".

По ее словам, среди госпитализированных после аварии есть беременная 18-летняя девушка. Одного пострадавшего не довезли до больницы.

О необходимости снижения смертности в ДТП ранее говорил президент Владимир Путин. Эта цель вошла в его майский указ. Так, глава государства поручил довести этот показатель до четырех человек на 100 тыс. населения, то есть снизить в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, передает РБК.

Сейчас эта цель прописана в паспорте нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", ее необходимо достигнуть к 2024 году.

В июле стало известно о том, что МВД предлагают ослабить норматив до 8,4 смерти на 100 тыс. населения. В 2019 году на дорогах погибали в среднем 11,6 человека на 100 тысяч жителей.