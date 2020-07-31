Тверской суд Москвы присудил 250 тысяч рублей бывшему обвиняемому по "московскому делу" Сергею Фомину за незаконное уголовное преследование. Об этом своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Таким образом, суд частично удовлетворил исковое заявление, в котором Фомин требовал с государства 793 тысячи рублей за бездействие следствия, незаконное лишение свободы, "обыски в ночное время и создание негативного образа на федеральных телеканалах".

27 июля 2019 года Фомин гулял по центру Москвы со своими родственниками Ольгой и Дмитрием Проказовыми и их сыном. По словам родителей мальчика, они не собираясь участвовать в проходившей в тот день акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, хотя семья не скрывала солидарность с требованиями митингующих. Потом они с Фоминым в какой-то момент разделились, а позже встретились снова и вместе с ним и группой других людей прошли до Арбата и за это время не встретили ни одного сотрудника полиции. Затем, по словам Проказова, супруги вместе с Фоминым поехали домой.

В силовых ведомствах эту мирную прогулку впоследствии охарактеризовали совершенно иначе. По версии прокуратуры, супруги "подвергли опасности здоровье и жизнь мальчика", передав его "третьему лицу" - Сергею Фомину, впоследствии ставшему фигурантом дела о "массовых беспорядках". При этом Фомин - не только родственник Ольги Проказовой, но и крестный отец ее старшего сына. Изначально в заявлении прокуратуры также говорилось о причинении ребенку "физического и морального вреда", но позже эта формулировка исчезла из пресс-релиза.

В надзорном ведомстве утверждали, что Проказовы, "эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына". В федеральных СМИ Фомин, работавший волонтером в избирательном штабе юриста ФБК Любови Соболь, был представлен как координатор протеста. В сюжетах утверждалось, что он "прикрылся" ребенком, чтобы выйти из полицейского оцепления.

Позднее активиста объявили в розыск по делу об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК). 8 августа он сам сдался силовикам и настаивал на своей невиновности. Он провел четыре месяца в СИЗО и под домашним арестом, после чего с него сняли обвинения и прекратили уголовное преследование. Самих Проказовых суд хотел лишить родительских прав, но СК прекратил возбужденное против них уголовное дело.