Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания российских граждан в Белоруссии и их освобождение

Пресс-служба Президента России Власти Белоруссии объявили о задержании более 30 россиян. По версии белорусских властей, они входили в группу "из 200 боевиков, прибывших в Белоруссию для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании"

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Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания российских граждан в Белоруссии и их освобождение. Об этом говорилось на совещании в режиме видеосвязи, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии. Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - сказал он. На совещании также традиционно обсуждались различные вопросы социально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.29 июля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании, еще один человек был задержан на юге страны. В КГБ Белоруссии заявили, что задержанные являются бойцами ЧВК Вагнера и прибыли в Белоруссию для "дестабилизации ситуации перед президентскими выборами". Следственный комитет страны сообщил, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.

СМИ считают эту версию сомнительной, поскольку среди задержанных нет политтехнологов, специалистов по провокациям, спецоперациям и диверсиям. По данным источников в российских спецслужбах, "вагнеровцы" могли направляться транзитом через Белоруссию в Африку или на Ближний Восток. Российский военный корреспондент Семен Пегов, освещающий в том числе деятельность наемников из РФ за рубежом, высказал версию о том, что бойцы ЧВК Вагнера неоднократно использовали Минск в условиях эпидемии коронавируса как транзитный пункт для переброски в страны Азии и Африки. Белорусские власти якобы закрывали на это глаза, но перед выборами решили воспользоваться этим фактом в своих интересах.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых задержали под Минском, ехали транзитом через республику и являются сотрудниками частного охранного предприятия, которое обеспечивает охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом.